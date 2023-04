Geplant sind Stellenstreichungen weltweit. Grund sind vor allem sinkende Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren.

Wirtschaft 2 Min.

Finanzen

Deutsche Bank will Kosten senken und 800 Stellen abbauen

Geplant sind Stellenstreichungen weltweit. Grund sind vor allem sinkende Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren.

(Bloomberg/MeM) - Die Deutsche Bank AG plant ihre Kosensenkungen durch den Abbau von etwa 800 leitenden Mitarbeitern ohne direkten Kundenkontakt zu forcieren. Der Grund: Das zuletzt erfolgsverwöhnte Handelsgeschäft ist das zweite Quartal in Folge hinter den Wettbewerbern von der Wall Street zurückgeblieben. Inwieweit der Standort Luxemburg mit seinen mehr als 300 Mitarbeitern vom Stellenabbau betroffen sein könnte, dazu macht das Unternehmen auf Nachfrage keine Angaben.



Königliches Plädoyer für digitalen Euro am Pranger Königin Maxima mischt sich in die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das Haager Finanzministerium weist sie in ihre Schranken.

Das Geldhaus kündigte zusätzliche Einsparungen in Höhe von einer halben Milliarde Euro an, nachdem die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren im ersten Quartal um 17 Prozent eingebrochen sind — eins der schlechtesten Ergebnisse unter den Investmentbanken, die bisher Zahlen vorgelegt haben. Ein Ertragssprung von 35 Prozent im Firmenkundengeschäft glich den Rückgang aus, sodass die Erträge insgesamt auf den höchsten Wert seit 2016 klettern konnten.

Zusätzliche 500 Millionen Euro vor allem für Abfindungen

Bankchef Christian Sewing stützt sich zunehmend auf das Geschäft mit Firmen- und Privatkunden, da der Handelsboom der letzten Jahre abebbt und die Zinsen steigen. Zwar ist es ihm gelungen, das Ertragswachstum und die Rentabilität zu steigern, doch haben die hohe Inflation und die Investitionen in verbesserte interne Kontrollen seit seinem Amtsantritt die Kosten in die Höhe getrieben.

Der am Donnerstag angekündigte Stellenabbau soll die Gesamteinsparungen bis 2025 auf 2,5 Milliarden Euro erhöhen. Die zusätzlichen 500 Millionen Euro werden für Aufwendungen wie etwa Abfindungen benötigt.

Vorstand wird minimal verkleinert

Um die Kostenreduzierung zu unterstützen, verkleinert die Deutsche Bank ihren Vorstand von derzeit zehn auf neun Mitglieder. Die Leiterin des Amerika-Geschäfts, Christiana Riley, verlässt das Gremium. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Neuaufstellung, die auch die Verantwortung für den Fondsmanager DWS an Finanzvorstand James von Moltke überträgt.

Mit ihrem Handelsergebnis liegt die Deutsche Bank gleichauf mit Goldman Sachs, die das schlechteste Ergebnis der großen Wall-Street-Banken im Bondhandel erzielte. Insgesamt gab es sehr unterschiedlichen Handelsergebnisse in dem volatilen ersten Quartal, das durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und den Ansturm auf die Credit Suisse geprägt war.

Zielscheibe von Spekulanten

Die Deutsche Bank wurde Ende März sogar selbst zur Zielscheibe von Spekulanten, als ihre Aktie an einem Tag um bis zu 15 Prozent einbrach. Von Moltke nannte das eine „spekulative Attacke“, merkte aber an, dass die Kunden der Bank loyal geblieben seien.

Gestrauchelte Credit Suisse verliert weiter massiv an Einlagen Die gescheiterte Traditionsbank kämpft weiter mit dem Abfluss von Mitteln. Kann sie Vertrauen gewinnen?

Der letztlich kurzlebige Angriff auf die Bank unterstrich auch, warum die Frankfurter nur zögerlich Kapital ausschütten. Sewing hat zwar versprochen, in den kommenden Jahren bis zu acht Milliarden Euro auszuzahlen, unter anderem durch Aktienrückkäufe, doch hat sie noch keinen konkreten Plan angekündigt. Er stellte nun aber in Aussicht, in der zweiten Jahreshälfte damit zu beginnen. Zuletzt hatte eine Überprüfung der Risikomodelle durch die Europäische Zentralbank die Pläne zuvor verzögert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.