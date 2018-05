Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing setzt den Rotstift an. Tausende Stellen sollen gestrichen werden. Es trifft vor allem das Investmentbanking.

Deutsche Bank streicht massiv Stellen

Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing setzt den Rotstift an. Tausende Stellen sollen gestrichen werden. Es trifft vor allem das Investmentbanking.

(dpa) - Die Deutsche Bank verschärft mit dem Abbau von Tausenden weiteren Jobs ihren Sparkurs. Nach drei Verlustjahren in Folge will das Institut unter seinem neuen Vorstandschef Christian Sewing die Zahl der Vollzeitstellen von derzeit mehr als 97 000 auf deutlich unter 90 000 verringern, wie der Konzern am Donnerstag kurz vor der Hauptversammlung in Frankfurt mitteilte.



Christian Sewing fährt weiter auf Sparkurs. Arne Dedert/dpa

Der Stellenabbau sei bereits im Gang. Der inzwischen abgelöste Vorstandschef John Cryan hatte 2015 schon die Streichung von etwa 9000 Jobs eingeleitet.



Sewing soll Cryan-Nachfolger bei Deutscher Bank werden Christian Sewing soll neuer Chef der Deutschen Bank werden und damit Nachfolger von John Cryan. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Finanzkreisen.

Die Bank will vor allem ihr Aktiengeschäft umbauen. Insgesamt sollen in dem Bereich etwa 25 Prozent der Stellen wegfallen. Im Aktienhandel will sich das Institut künftig auf elektronische Lösungen und die weltweit wichtigsten Kunden konzentrieren.

Sewing, der seit Anfang April an der Spitze der Bank steht, hatte nach einem mageren ersten Quartal das Tempo beim Konzernumbau erhöht. „Wir werden den Kurs unserer Bank jetzt ändern. Es gibt keine Zeit zu verlieren“, hatte er bei der Präsentation der Zwischenbilanz gesagt. Der Kern der Bank müsse „neu definiert“ werden.

Im ersten Quartal verdiente Deutschlands größtes Geldhaus unter dem Strich 120 Millionen Euro, nach 575 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Erträge sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf knapp 7,0 Milliarden Euro.

Vor allem der einstige Gewinnbringer - das Investmentbanking - schwächelt. Die Deutsche Bank verlor Marktanteile insbesondere an die US-Konkurrenz. Zudem sind die Kosten im Branchenvergleich sehr hoch.