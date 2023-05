Vor allem die Erlöse aus Provisionsgeschäften erhöhten sich, während die Absicherungen des Kreditgeschäftes weniger Kosten verursachten.

Finanzen

Deutsche Bank Luxemburg steigert den Gewinn um ein Viertel

Vor allem die Erlöse aus Provisionsgeschäften erhöhten sich, während die Absicherungen des Kreditgeschäftes weniger Kosten verursachten.

(he) - Die Deutsche Bank Luxembourg S.A. hat trotz des schwierigen geopolitischen und makroökonomischen Umfelds im abgelaufenen Jahr ihren Jahresgewinn nach Steuern deutlich gesteigert. Wie die Bank am Mittwoch mitteilte, verbesserte sich der Nachsteuergewinn um 26,5 Prozent von 148 Millionen Euro auf 186 Millionen Euro.

Deutsche Bank will Kosten senken und 800 Stellen abbauen Geplant sind Stellenstreichungen weltweit. Grund sind vor allem sinkende Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren.

Zum guten Ergebnis trug laut Bank besonders der um 40,7 Millionen Euro verbesserte Provisionsüberschuss bei. Gleichzeitig reduzierte sich die Aufwendungen für die Absicherungen des Kreditgeschäftes und von Wertpapierpositionen. Der Zinsüberschuss ging im gleichen Zeitraum auf 294,4 Millionen Euro von zuvor 325 Millionen Euro zurück. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 will das Luxemburger Bankhaus nun eine Dividende in Höhe von 188 Millionen Euro an ihre deutsche Konzernmutter ausschütten.

Kreditvergabe gesteigert

„Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Energiepreise und Inflation, ist die Deutsche Bank Luxembourg S.A. erneut profitabel gewachsen“, resümiert der Vorstandsvorsitzende Frank Rückbrodt.

Aufgrund der hohen Nachfrage der Geschäfts- und vermögenden Privatkunden nach Liquidität weitete die Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre Kreditvergabe um 2,4 Milliarden Euro auf 15,9 Milliarden Euro aus. Im gleichen Zeitraum stiegen die von der Bank an ihre Kunden gewährten, aber noch nicht abgerufenen Kreditzusagen auf 4,9 Milliarden Euro, nach 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

„Wir Banken sind nicht Schuld an den gestiegenen Zinssätzen“ Luxemburgs Bankenverband ABBL bilanziert das Jahr 2022: Das Nettoergebnis stieg auf 4,1 Milliarden Euro.

Ende 2022 beschäftigte die Bank 320 Mitarbeiter aus 33 Nationen – eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt verfügte der Deutsche-Bank-Konzern in Luxemburg per Ende des vergangenen Jahres über 400 Beschäftigte im Bankgeschäft und rund 100 Beschäftigte in der DWS Investment S.A.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.