Wirtschaft 2 Min.

Deutsche Arbeitslosigkeit steigt wegen Corona-Krise im Mai weiter

Die Corona-Krise zeigt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Im Mai, wenn die Arbeitslosigkeit normalerweise zurückgeht, kamen noch einmal fast 170 000 Arbeitslose hinzu. Die Kurzarbeit ist so hoch wie nie.

(dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai wegen der Folgen der Corona-Krise im Vergleich zum April noch einmal um 169.000 auf 2,813 Millionen Menschen gestiegen.



Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,3 Punkte auf 6,1 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum Mai 2019 stieg die Arbeitslosenzahl sogar um 577.000 Personen.

Die Arbeitslosigkeit ging damit im Mai weniger stark nach oben, als im April. Da hatten mehr als 300.000 Menschen wegen der Corona-Krise ihren Job verloren. Normalerweise verzeichnet der deutsche Arbeitsmarkt sowohl im April als auch im Mai einen Frühjahrsaufschwung.

Viele Beschäftigte in Kurzarbeit

Im Mai wurde von den Unternehmen für weitere 1,06 Millionen Menschen Kurzarbeit angezeigt, teilte die Arbeitsagentur weiter mit. Diese kommen zu den bereits zuvor getätigten Anzeigen für 10,66 Millionen Menschen hinzu. Die Zahl der tatsächlichen Kurzarbeiter liegt erfahrungsgemäß deutlich darunter, weil Unternehmen sie zum Teil vorsorglich anzeigen. Mit Kurzarbeit sollen in Deutschland Entlassungen vermieden werden.

Allerdings nahmen nach Hochrechnungen der Bundesagentur allein im März - dem Monat, als der Corona-bedingte Lockdown begann, 2,02 Millionen Menschen Kurzarbeit in Anspruch. Dies ist der höchste jemals gemessene Wert. Der bisherige Rekord stammt aus dem Mai 2009, als in der damaligen Finanzkrise 1,44 Millionen Menschen Kurzarbeit in Anspruch genommen hatten.

„Der Arbeitsmarkt ist wegen der Corona-Pandemie stark unter Druck“, resümierte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele. „Die Kurzarbeit hat das Niveau von 2009 deutlich überschritten.“

Die Lage bei den Nachbarn

Auch in Luxemburgs Nachbar-Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland sind infolge der Corona-Krise mehr Menschen arbeitslos geworden. In Rheinland-Pfalz waren im Mai 125.100 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 7.700 oder 6,5 Prozent mehr als noch im April. Im Vergleich zum Mai 2019 bedeutet die Zahl sogar ein Plus von 29.200 Arbeitslosen oder eine Zunahme von 30,4 Prozent.

Die Arbeitslosenquote zwischen Rhein und Mosel stieg im Mai binnen Monatsfrist von 5,2 auf 5,5 Prozent. Im Mai 2019 hatte sie noch bei 4,3 Prozent gelegen. Zudem haben bislang rund 40.000 Unternehmen in Rheinland-Pfalz Kurzarbeit für insgesamt 452.000 Beschäftigte angezeigt.

An der Saar waren im Mai 40.100 Menschen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Das entspricht einer Zunahme von 2.100 Arbeitslosen oder 5,4 Prozent im Vergleich zum April. Im Vergleich zum Mai 2019 stieg die Zahl um 7700 oder 23,8 Prozent.

Die Arbeitslosenquote lag im Mai im Saarland bei 7,5 Prozent nach 7,1 Prozent im Monat davor. Im Mai 2019 hatte sie bei 6,1 Prozent gelegen. Zudem haben inzwischen 11.000 Betriebe für rund 148.000 Mitarbeiter Kurzarbeit angezeigt.