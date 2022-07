Vor allem Kunden aus Luxemburg, Deutschland und Großbritannien steuern wieder beträchtlich zu den Neu-Zuflüssen bei.

Deutlicher Gewinnrückgang bei Julius Bär

(MeM) - Der Gewinn der Julius Bär Gruppe, die in Luxemburg fast 300 Mitarbeiter zählt, ist in der ersten Jahreshälfte eingebrochen. „Verursacht wurde dieser Rückgang durch die signifikanten Korrekturen an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten in einer der schlechtesten Sechsmonatsperioden für Kapitalmärkte seit Jahrzehnten“, teilt die Bank dazu am Montag mit.

Der Nettogewinn sank in den ersten sechs Monaten des Jahres um 26 Prozent auf 450 Millionen Franken (rund 455 Millionen Euro), vor allem aufgrund geringerer Transaktions- und Handelserträge.

Die Bären setzen auf Luxemburg Die Schweizer Privatbank Julius Bär treibt vom Großherzogtum aus ihr Geschäft mit vermögenden EU-Kunden voran. Das „Luxemburger Wort“ sprach mit Europa-CEO Yves Robert-Charrue und Falk Fischer, CEO der Bank Julius Bär Luxembourg S.A.

Das Netto-Neugeld seit Ende April kompensierte teilweise die Nettoabflüsse. In der Folge verzeichnete die Gruppe in den ersten sechs Monaten 2022 Nettoabflüsse von 1,1 Milliarden Schweizer Franken (gegenüber Nettozuflüssen von zehn Milliarden im 1. Halbjahr 2021).

Im Juli verzeichnete das Institut allerdings wieder einen Anstieg der Netto-Neugeldzuflüsse, und die Erträge erholten sich. Vor allem Kunden aus Deutschland, Luxemburg und Großbritannien steuerten beträchtlich zu den Zuflüssen bei, so die Bank, die letzte Woche ankündigte, ihren Kunden ab 1. August keine Negativzinsen mehr auf Einlagen in Euro, Schweizer Franken und dänischen Kronen zu berechnen.

