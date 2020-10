Nach einem schwachen Monat August 2020 stiegen die Zulassungen im September um 23 Prozent.

Deutlich mehr Zulassungen im September

Nadia DI PILLO Nach einem schwachen Monat August 2020 stiegen die Zulassungen im September um 23 Prozent.

Nach einem schwachen Monat August 2020 stiegen die Zulassungen im September deutlich auf 4.073 Fahrzeuge an. Dies entspricht einer Nettozunahme von 23,1 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 und sogar von 56,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018, so die Fédamo (Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité).

Übers Jahr gesehen, wurden bis Ende September 34.046 Fahrzeuge angemeldet, was allerdings immer noch einen deutlichen Rückgang von 20,9% gegenüber 2019 und 19,6% gegenüber 2018 darstellt. Diese Einbuße ist das Ergebnis der 2-monatigen Schließung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen aufgrund der COVID-Pandemie.

Ende September machten die Zulassungen von Elektrofahrzeugen 4,3 Prozent der Gesamtzulassungen aus, während der Anteil von Hybridmotoren 12,2 Prozent betrug. Benzin- und Dieselmotoren bilden mit 46 Prozent bzw. 37,4 Prozent nach wie vor die große Mehrheit.

„Der Sektor hofft, dass das letzte Quartal des Jahres 2020 den positiven Trend von Juli und September fortsetzt, um dieses schwierige Jahr mit einem zufriedenstellenden Ergebnis zu beenden“, so die Fédamo.



