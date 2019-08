Ce que fait la Réserve fédérale américaine est évidemment important. Ce qu’elle dit est parfois encore plus important. Une analyse de Stefan Van Geyt, Group CIO au sein de KBL European Private Bankers.

Des mots qui comptent

Après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a annoncé hier que la banque centrale du pays réduirait son taux directeur de 25 points de base – la première baisse depuis la crise financière mondiale de 2008 – personne ne semblait satisfait.

Le Dow Jones a chuté dans l'après-midi, enregistrant sa pire journée depuis mai, tandis que le S&P 500 a terminé la journée en baisse de 1,1 %. Au lendemain de l’annonce, en début de séance, les actions asiatiques ont chuté à leur plus bas niveau depuis six semaines. Pendant ce temps, Donald Trump s'est enflammé. "Comme d'habitude" a tweeté le président, "Powell nous a laissé tomber".

Étant donné que la baisse d'un quart de point du taux des fonds fédéraux était ce à quoi tout le monde s'attendait à peu près, pourquoi y avait-il tant de visages décomposés ? C'est ce qu'a dit le président de la Fed lors de son point de presse de l'après-midi.

S'adressant aux médias, Monsieur Powell a qualifié la baisse des taux – à laquelle s'opposaient deux des douze membres du Federal Open Market Committee – "d'ajustement de milieu de cycle", ce qui ressemble pour l'observateur occasionnel à une caractérisation assez juste d'une légère réduction visant à stabiliser la croissance.

Il est important de souligner que, selon à peu près n'importe quelle norme, l'économie américaine est actuellement en assez bonne santé. Le PIB intérieur a progressé de plus de 2 % au deuxième trimestre, soutenu par une hausse de la consommation et des dépenses publiques. En juin, l'économie américaine a créé 224 000 emplois et le chômage s'est maintenu à 3,7 %. Jusqu'à présent, les résultats semestriels des entreprises semblent pour la plupart assez solides.



Il ne fait aucun doute que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue de peser lourdement, alimentant l'incertitude économique actuelle qui aura des répercussions sur la croissance à long terme. En particulier, les entreprises continueront de freiner les grands programmes d'investissement, après une baisse de 5,5 % de l'investissement privé brut américain au deuxième trimestre, la plus forte baisse depuis le quatrième trimestre de 2015.

On peut soutenir que la Fed a appuyé trop rapidement sur la détente des taux d'intérêt, et certains disent que Powell cède à la pression de la Maison-Blanche. Cependant, la plupart des observateurs ont jugé prudente la décision d'hier, surtout compte tenu des tensions commerciales. Ce qui explique pourquoi les marchés l'avaient déjà escompté.

En fait, la question n'est pas ce que la Fed a fait; c'est ce que Powell a dit immédiatement après.

Bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il ne fermait pas la porte à d'autres réductions potentielles, les marchés voulaient entendre qu'hier était juste le début d'une approche de réduction des taux à long terme, comme l’a tweeté lui-même Donald Trump. En appelant cela un "ajustement de milieu de cycle", Powell a gâché la fête.

Le fait que deux membres du FOMC aient exprimé leur désaccord avec la décision a jeté un doute supplémentaire sur les perspectives de nouvelles baisses de taux, bien que l'organisme ait déclaré qu'il "agira comme il convient pour soutenir l'expansion". Aujourd'hui, il semble probable que la Fed réduira ses taux d'un autre quart de point avant la fin de l'année.

Pour le moment, les conditions sous-jacentes demeurent relativement saines, tout comme les bénéfices des entreprises, malgré la faiblesse des investissements du secteur privé.

Toutefois, les perspectives à douze mois des marchés boursiers mondiaux demeurent incertaines, avec au moins une légère correction probable au cours des prochains mois, ce qui incite les investisseurs à la prudence. Les craintes d'une récession mondiale semblent néanmoins exagérées.

Comme toujours, il est utile de diversifier et de garder les faits en perspective. Wall Street, et Donald Trump, ont peut-être réagi furieusement à quelques petits mots du président de la Fed, mais il serait sage de garder son sang-froid.

Van Geyt est Group CIO au sein de KBL European Private Bankers.