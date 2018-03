Le Luxembourg et la France ont signé un accord concernant la mobilité des travailleurs frontaliers. Le Grand-Duché va contribuer à hauteur de 120 millions d'euros à plusieurs projets d'infrastructures.

"Des avancées concrètes"

Après avoir prôné un renforcement des relations économiques entre la France et le Luxembourg, la délégation luxembourgeoise a consacré mardi la deuxième journée de sa visite d'Etat en France aux questions de mobilité des travailleurs frontaliers, avec la signature très attendue d'un protocole d'accord.



Cet accord va renforcer “la coopération en matière de transports transfrontaliers incluant le ferroviaire, en prévoyant une augmentation de capacité sur le sillon lorrain par le biais d'un cofinancement franco-luxembourgeois”, a expliqué le Premier ministre français Edouard Philippe à l'issue d'un séminaire intergouvernemental franco-luxembourgeois à Matignon.



“C'est un enjeu urgent, parce que les flux s'intensifient. L'engagement que nous venons de prendre tient compte des préoccupations des citoyens des collectivités territoriales”, a-t-il déclaré.

Au niveau du rail, de nombreux aménagements devront être réalisés d'ici 2028, notamment la réalisation d'une troisième voie de part et d'autre de la frontière franco-luxembourgeoise. D'autres projets concernent l'allongement des quais dans les principales gares françaises ou encore l'aménagement de deux parcs relais à proximité des gares de Thionville et Longwy. Les aménagements prévus d'ici 2028 doivent permettre de faire circuler aux heures de pointe 10 trains par heure et par sens, soit 8 TER, 1 TGV et 1 train fret.

“Cet objectif ambitieux va permettre de tripler le nombre d'usagers des trains”, selon le ministre des Infrastructures François Bausch.



François Bausch, ministre luxembourgeois des Infrastructures et Elisabeth Borne, ministre française chargée des Transports, ont signé un accord de coopération pour améliorer les infrastructures de transport. Chris Karaba

Dans le domaine routier, les deux parties se sont accordées à initier la mise en place de plateformes de covoiturage, à financer un programme de parkings de regroupement à destination des covoitureurs, à lancer un programme de parc relais et de gares routières pour favoriser l'usage des transports en commun. Ces mesures seront cofinancées par le Luxembourg à hauteur de 10 millions d'euros au maximum.





Jusqu'à 120 millions d'euros



Globalement, “les aménagements sur le territoire français font l'objet d'une contribution du Luxembourg jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120 millions d'euros, dont 110 millions pour le domaine ferroviaire et 10 millions pour la politique de mobilité durable”, a précisé François Bausch.

“Je suis très content d'investir dans l'amélioration de la qualité des transports et de la mobilité pour les 95.000 personnes qui traversent chaque jour la frontière pour aller travailler au Luxembourg”, a déclaré le Premier ministre luxembourgeois lors de la conférence de presse conjointe avec Edouard Philippe.

“Le Grand-Duché veut investir dans des projets qui sont bénéfiques pour les deux côtés de la frontière”, a-t-il insisté. “Nous voulons améliorer la qualité de vie des frontaliers“ a dit Xavier Bettel, tout en répétant qu'il ne souhaitait "pas payer pour la décoration de Noël du maire de la ville frontalière”.



Le séminaire intergouvernemental a réuni à Matignon dix ministres luxembourgeois et leurs homologues français. Chris Karaba

Echange d'étudiants et francophonie



Trois autres accords ont été signés à l'issue du séminaire intergouvernemental. Le premier vise à favoriser l'échange d'étudiants et notamment l'accueil d'étudiants luxembourgeois en médecine dans les universités françaises. Un autre accord a pour objectif de renforcer la collaboration actuelle en matière d'apprentissage et d'enseignement supérieur de type court (CAP/DAP et BTS).

“Nous avons également signé un accord de collaboration dans la lutte contre la fraude au détachement de travailleurs et la lutte contre le dumping social. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, nous devons faire en sorte que les réglementations soient respectées, d'où l'intérêt de ce type d'accords bilatéraux”, a déclaré le Premier ministre français.

Enfin, soulignant leur attachement commun à la francophonie, les deux pays ont réaffirmé leur étroite coopération en faveur du maintien de la langue française au sein des institutions internationales et ont engagé une réflexion sur la participation du Luxembourg à TV5 Monde.



"Faire en sorte que les choses avancent"



"Les dialogues ont été à la fois directs, francs et utiles et marqués par un caractère d'amitié évident", s'est félicité Edouard Philippe lors de la conférence de presse à Matignon. "Nous avons envie de faire en sorte que les choses avancent", a-t-il ajouté.

Sur le dossier Cattenom, Xavier Bettel a réitéré la proposition du gouvernement luxembourgeois "de participer en cas de fermeture de la centrale à un projet pour créer le plus grand grand parc d'énergies renouvelables ensemble avec les autorités allemandes."



"Mais cela reste une question de souveraineté française", a-t-il dit tout en précisant qu'il n'y avait "pas de profonds désaccords avec le gouvernement français sur la question", mais des "pistes à étudier".