Der Wunsch nach mehr Homeoffice

An der Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, wollen viele Unternehmen auch nach der Corona-Krise festhalten.

Noch nie stand das Homeoffice so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wie heute – in der Corona-Krise haben weltweit Millionen von Arbeitnehmern erstmals vom heimischen Schreibtisch aus gearbeitet. So auch in Luxemburg: Das nationale Statistikamt Statec geht davon aus, dass mehr als zwei Drittel der Arbeitnehmer hierzulande zumindest teilweise während der Krise im Homeoffice gearbeitet haben; noch vor Kurzem waren es lediglich 20 Prozent.

Wie die Statistik zeigt, war die Maßnahme für Unternehmen durchaus ein Erfolg ...