Es ist eine Besonderheit des Landes: Einwohner, die von inländischen Banken kein Geld mehr bekommen, stellen Kreditanträge im Ausland. Und zwar fast ausschließlich in Belgien, wie die Erfahrung von Christian Schumacher von der „Ligue médico-sociale“ zeigt.

„Krediter fir all Mënsch an all Ursaachen“, „Wir haben die Lösung“, „Ein Kredit für jeden Wunsch“ – mit solchen Angeboten werben manche ausländische Finanzdienstleister in Luxemburg ...