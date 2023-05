„Der Staat mischt sich nicht in laufende Verhandlungen ein“

Transportminister François Bausch muss in der Chamber zu stockenden Gesprächen über einen neuen Kollektivvertrag bei Cargolux Stellung nehmen.

Transportminister François Bausch muss in der Chamber zu stockenden Gesprächen über einen neuen Kollektivvertrag bei Cargolux Stellung nehmen.

(MeM) - In der Chamber musste sich am Dienstag Transportminister François Bausch (Déi Gréng) einer Fragestunde zum Tarifkonflikt bei der Cargolux stellen. Das Unternehmen hatte letztes Jahr wie die beiden Jahre zuvor Rekordgewinne erwirtschaftet. Gleichzeitig stocken die Verhandlungen zum neuen Kollektivvertrag. Der alte lief Ende 2022 aus. Der CSV-Abgeordnete Marc Spautz hatte eine Dringlichkeitsanfrage an den Minister gerichtet und unter anderem wissen wollen, wie die Regierung das Verhalten der Unternehmensleitung beurteile.

Die Gewerkschaften hatten Mitte Februar beschlossen, das Nationale Schlichtungsamt (ONC) anzurufen, und die Cargolux-Direktion hatte bei der ersten Sitzung des Schlichtungsverfahrens die Unzulässigkeit der Verhandlung beantragt, was abgelehnt wurde. Daraufhin hatte die Unternehmensleitung angekündigt, gegen diese Entscheidung des ONC beim Verwaltungsgericht Klage einzureichen.

Transportminister Bausch erklärte nun, der Staat mische sich nicht in laufende Kollektivvertragsverhandlungen ein und wünsche sich einen ordentlichen Sozialdialog. Das Verhalten der Cargolux-Direktion sei aber legitim. Was den Vorwurf der Gewerkschaften betrifft, die Mitarbeiter der Frachtgesellschaft sollten an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt werden, so verwies Bausch auf den noch geltenden Kollektivvertrag, der festschreibt, dass zehn Prozent des Nettogewinns der Luftfrachtgesellschaft an die Mitarbeiter als Bonus ausgeschüttet wird. Bei 1,6 Milliarden Dollar Gewinn könne man sich leicht ausrechnen, dass das keine unerheblichen Beträge seien, die die Mitarbeiter erhalten hätten, so Bausch.

