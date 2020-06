Der Mundschutz, der Viren killt

Mit Plasmatechnologie entwickelt ein luxemburger Unternehmen Masken, auf deren Oberfläche Viren absterben.

„Wir sind wie das A-Team“, sagt Regis Heyberger. Er steht in der Halle der Molecular Plasma Group vor einer silbrigen Maschine. Statt eines weißen Kittels ist der Forscher ganz in Schwarz gekleidet. „Und das ist unser Hannibal“, er zeigt auf seinen Chef, der lachend neben ihm steht. Hannibal war in der Actionserie „Das A-Team“ der Anführer und Stratege. Dieser Hannibal heißt mit bürgerlichem Namen Marc Jacobs. Als Actionstar würde er sicher das tragen: eine anti-virale Schutzmaske.

Jacobs Start-up entwickelt ein Verfahren, mit dem die Oberfläche von Mundmasken eine anti-virale Schutzschicht erhält ...