Gründer Rolf Sorg lebt den American Dream in Luxemburg: PM International zählt zur Top 10 der Welt. Es geht um Muskeln, Gesundheit und Geld.

Wirtschaft 7 Min.

Nahrungsergänzungsmittel

"Als Umsatz haben wir uns jetzt zwei Milliarden vorgenommen"

Marlene BREY Gründer Rolf Sorg lebt den American Dream in Luxemburg: PM International zählt zur Top 10 der Welt. Es geht um Muskeln, Gesundheit und Geld.

Wer zu Rolf Sorg will, läuft durch einen Firmensitz wie durch einen kleinen Palast: Glänzender Steinboden, goldene Leuchter, zwischen den akkurat geschnittene Hecken im Garten prangt das Firmenlogo von PM International – und auch an Fenstern, auf dem Boden und am Kragen des Gründers.

Das Headquater von PM International liegt in Schengen. Foto: Gerry Huberty

Im Vorzimmer tippen gut angezogene junge Mitarbeiter. Dahinter schreitet Rolf Sorg durch sein Büro und nimmt Platz am gläsernen Verhandlungstisch.

Googelt man den Gründer, steht ganz oben die Frage „Wie reich ist Rolf Sorg?“ Dahinter folgt „Ist FitLine seriös?“. Das ist der Name der Hausmarke. Sorg führt ein Imperium für Nahrungsergänzungsmittel. Es geht um Schönheit, Fitness, Gesundheit und ein langes Leben. Seit der Pandemie suchen noch mehr Menschen nach dem Rezept dafür: Mit einer Umsatzsteigerung von mehr als 50 Prozent im Jahr 2020 auf 1,71 Milliarden Dollar hat das luxemburgische Unternehmen es in die Top 10 der Direktvertriebe geschafft. Rund 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zählt die Firma nach eigenen Angaben weltweit, davon rund 100 in Schengen.

Kriselnde Kultfirma: Die Tupperware-Party ist zu Ende Maue Geschäfte, hohe Schulden, Aktie im freien Fall: Beim Frischhaltedosen-Hersteller Tupperware herrscht miese Stimmung.

Direktvertrieb, das ist das, was viele Ältere von Tupperware oder Thermomix kennen. Die Verkäufer bringen das Produkt direkt an den Kunden. Viele Jüngere kennen es vielleicht eher von der anderen Seite. Denn auf YouTube, Instagram und TikTok spielt das Network-Marketing mit einem Traum. Es ist ein Geschäft, das jedes Jahr Milliarden einbringt. Das Versprechen: Jeder kann einsteigen und es bis ganz nach oben schaffen. Und Rolf Sorg ist das perfekte Vorbild dafür.

Der geborene Verkäufer

Es ist das Jahr 1994 und Rolf Sorg bekommt einen Anruf. Es ist die Assistentin von Larry Thompson. Der Amerikaner coacht Leader auf der ganzen Welt mit seinem „The Millionaire Training“. Mitte der 90er sucht er nach einem Zögling in Europa. Sorg war bei einem Treffen und wird mit diesem Anruf in die nächste Runde gerufen.

Die Assistentin sagt: „Larry Thompson würde dich gerne in drei Tagen sehen.“ Sorg fragt: „Wo?“ Sie sagt: „In Dallas“. Sorg weiß, wenn er mit dem Geschäfte machen will, dann muss er das irgendwie hinkriegen.

Rolf Sorg hat einen Luxemburger Pass und einen eisernen Willen. Foto: Gerry Huberty

Aber 1994 ist gerade Fußballweltmeisterschaft, und zwar in Dallas, mit Deutschland. Es gibt keine Flüge mehr. Also denkt Sorg sich, dass er einfach erstmal irgendwie über den Atlantik muss und bucht einen Flug nach Vancouver. Er fährt zum Frankfurter Flughafen, „naiv ohne Ende“. Die Frau am Schalter sagt: „Sie reisen heute nicht aus.“ Sein Reisepass ist keine sechs Monate mehr gültig. Sorg entgegnet: „Aber ich muss in die USA“.

Er blickt auf die Uhr. Er ist früh dran, zweieinhalb Stunden vor Abflug. Er lässt sich die Handynummer der Stewardess geben, springt in ein Taxi und fährt zur Botschaft. Er bekommt den ersehnten Stempel und ruft die Stewardess an: „Ihr müsst auf mich warten, ich bin unterwegs!“

Sie wartet tatsächlich am Eingang auf Sorg, bringt ihn durch den Security Check, führt ihn in den Flieger und sagt: „Setzen Sie sich nach links”. Jetzt sitzt er in der ersten Klasse. Zum ersten Mal in seinem Leben.

Er kommt in Vancouver an – aber er spricht kein Englisch und „muss denen irgendwie verklickern“, dass er weiter nach Dallas muss. Er ruft die Assistentin von „Larry“ an und sagt, es werde etwas später. Nach 27 Stunden erreicht Sorg sein Ziel. Larry Thompson ist beeindruckt. Er wird sein Mentor.

Corona hat dem Geschäft mit den Nahrungsergänzungsmitteln neuen Schub verliehen. Foto: Gerry Huberty

Diese Episode erzählt Rolf Sorg in seinem Büro mit Blick über das Dreiländereck. Die Moral von der Geschichte: Sorg gibt immer alles. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. So lange rennt er. Im Originalton klingt das so: „Esch isch erst rum, wenns rum ist”, sagt Sorg mit Pfälzer Dialekt. Sorg hat sich nach oben gekämpft. Das fing nicht erst mit 33 an, als er für seinen weltberühmten amerikanischen Mentor Englisch lernte.

Der innere Antreiber

Rolf Sorg wächst in der Pfalz zwischen Konservendosen auf. Sein Großvater füllt Paprika und Gurken ab. Der Vater macht sich mit Förderbändern selbstständig. Sorg macht erstmal eine Ausbildung und repariert nebenbei Autos. Das bringt so viel ein, dass er sich seinen ersten Sportwagen leisten kann. Er geht studieren und kann sich den Sportwagen plötzlich nicht mehr leisten. Also sucht er nach einem Nebenjob. Es ist der Schritt in den Direktvertrieb.

Das Ziel: Ein eigenes Unternehmen aufbauen, das Generationen hält. Rolf Sorg, Gründer von PM International

Er zieht mit einem Pilotenkoffer durch die Einkaufsstraßen und verkauft Kosmetik. Es läuft so gut für ihn, dass er das Studium auf Eis legt. Doch nach dreineinhalb Jahren kommt der Crash. Das Unternehmen geht Konkurs. Sorg steht als freier Mitarbeiter daneben und fragt sich, was er mit dem Rest seines Lebens machen soll. Heute ist seine Antwort darauf: „Ein eigenes Unternehmen aufbauen, das Generationen hält.“

Der Anstoß dazu kam vom Konkursverwalter. Der bietet ihm damals an, den Restposten zu verkaufen. So kommt Sorg zu einem Keller voller Kosmetik und ist plötzlich Unternehmer. Erst später entscheidet er, sich auf Nahrungsergänzungsmittel zu konzentrieren – und dafür, Weltmarktführer dabei zu werden.

Als Umsatz haben wir uns jetzt die zweite Milliarde vorgenommen. Rolf Sorg, Gründer von PM International

Es klingt größenwahnsinnig. Aber in Europa ist Sorg bereits Marktführer. „Als Umsatz haben wir uns jetzt die zweite Milliarde vorgenommen“, sagt er. In der Top 10 der Direktvertriebe weltweit angekommen, ist das nächste Ziel, in die Top 5 vorzudringen. „Und das heißt mittelfristig: die zweite Milliarde in Asien, die zweite Milliarde in Europa, die erste Milliarde in Amerika. Dann sind wir bei fünf Milliarden und dann passt das.“

Woher kommt all das Geld?

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel boomt seit Corona. Verbraucher interessieren sich mehr denn je für ihr Immunsystem. Es stört die Kunden offenbar nicht, dass der Nutzen bei vielen Mittelchen zumindest umstritten ist. PM International hat immerhin mehr als 70 Patente angemeldet und arbeitet mit dem Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) zusammen.

Vitamine sind sein Erfolgsrezept Rolf Sorg ist ein echter Self-Made-Geschäftsmann. Seine Marken FitLine und BeautyLine feiern weltweit Erfolge – und sein Business führt der Deutsche von Luxemburg aus ...

Das Geschäftsmodell von PM International basiert auf dem Multilevel-Marketing (MLM). Mitglieder von MLM-Firmen verkaufen nicht nur Produkte, sondern werben auch neue Mitglieder an und verdienen an deren Umsätzen mit. Das Internet ist voll mit den Versprechen vom schnellen Geld. So erzählt ein ehemaliger Verkäufer von PM International auf Youtube, er habe im siebten Monat einen Umsatz von 210 000 Euro gemacht. Bei Instagram spreizen junge Menschen die Finger zu einem L, das Zeichen für Fitline, stehen so vor ihrem Dienstwagen und werben neue Verkäufer an. Das stillschweigende Versprechen: „Auch du kannst es schaffen.“

Inzwischen gibt es aber auch kritische Stimmen: Bento, ein Ableger des Magazins der Spiegel, schlich sich bei PM International ein. Danach hieß es, die Firma werbe selbstständige Vertriebler mit unrealistischen Verdienstaussichten an. Im Artikel wird eine ehemalige Vertrieblerin zitiert, die erklärt, die Firma verdiene hauptsächlich an den neuen Vertriebspersonen. Denn diese kaufen zunächst selbst Produkte, bevor sie diese weiterverkaufen.

Wie eine Luxemburgerin Luxus im Reich der Mitte vermarktet Chloé Reuter hat mit 31 ihre eigene PR-Agentur aufgebaut. Heute erklärt sie den teuersten Marken der Welt, wie der Markt der Zukunft tickt.

Das Unternehmen reagiert gelassen auf den Vorwurf: 80 Prozent der Produktabnehmer seien Kunden, 20 Prozent selbstständige Vertriebspartner. Das Unternehmen biete diesen außerdem die Möglichkeit, Produkte bis zu einem Jahr zurückzugeben.

Die Welt des Direktvertriebes ist speziell. Firmen werben damit, Teil einer „großen Familie“ zu werden. Gerade junge Menschen wurden während der Corona-Krise online von Bildern geflutet, die mit dem schnellen Geld locken. Darum warnten auch Influencer vor Fitline, wie etwa der Youtuber LeFloid.

Theoretisch gibt es enorme Verdienstmöglichkeiten im MLM. Schätzungen gehen davon aus, dass in den oberen Stufen Einkommen bis zu 25.000 Euro monatlich möglich sind. Allerdings gehören nur 0,1 Prozent der Vertriebsmitarbeiter zu diesen Spitzenverdienern, wie Rolf Sorg. Andere aber verschulden sich.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.