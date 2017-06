Michel Wurth erwartet sich keine Steuergeschenke von Finanzminister Pierre Gramegna – oder etwa doch? Auch wenn der Präsident der Handelskammer nicht an den Nikolaus glaubt, so präsentierte er dennoch dem „léiwe Pierre“ bei dessen "Steuerdialog" eine lange Wunschliste: Der Steuersatz soll sinken, die Vermögenssteuer verschwinden und Manager weniger Steuern zahlen. Nur so könne Luxemburg wettbewerbsfähig bleiben, heißt es von Unternehmensseite.

Jedoch ist nicht alles wirtschaftlich sinnvoll, was Unternehmen sich wünschen ...