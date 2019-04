Wer in Luxemburg sein Geld als Hotelier, Restaurateur oder Cafetier verdienen will, muss sich flexibel zeigen. Davon zeugt das Beispiel Gérard Mathes: Der Restaurantbesitzer hat sich während 45 Jahren an die neuen Gegebenheiten seines Berufes anpassen müssen.

Der Kampf um Gäste wird härter

Die Restaurants haben es hierzulande nicht leicht: Sinkende Gewinnmargen, zunehmende Regulierungen, wachsender Konkurrenzdruck – der Generalsekretär des luxemburgischen Dachverbands der Hoteliers, Restaurateure und Cafetiers (Horesca), François Koepp, brachte bei der Generalversammlung seiner Organisation die Probleme auf den Punkt ...