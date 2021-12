Die Kosten für Unternehmen explodieren, kritisiert der Dirketor der Handelskammer. Das sei besonders in der Corona-Krise gefährlich.

Carlo Thelen

"Der Index schadet der Wettbewerbsfähigkeit des Landes"

Carlo Thelen fordert im Namen der Handelskammer eine Abschaffung des Indexes, um die Wettbewerbsfähigkeit Luxemburgs zu gewährleisten. Das sagte der Direktor der Handelskammer am Donnerstag anlässlich der jährlichen Pressekonferenz zur Lage der Konjunktur.

Aufgrund der Lieferkettenprobleme in der anhaltenden Corona-Krise leiden die Unternehmen unter steigenden Kosten für Rohstoffe und Waren. Das sei ein globales Problem, so Thelen. Hinzu kommen in Luxemburg aber extrem hohe Mietpreise für gewerbliche Immobilien - laut World Competitiveness Yearbook liegt Luxemburg auf Platz 49 von 64 Ländern, was Mieten für Unternehmen anbelangt. Und dann sind da noch die steigenden Kosten für Löhne

Der Mechanismus der Indexierung wurde wegen des Anstiegs der Inflation zu Oktober ausgelöst. Löhne, Gehälter und Renten stiegen damit um 2,5 Prozent. Für Arbeitgeber stellt das eine weitere Belastung dar. „Das schadet der Wettbewerbsfähigkeit des Landes“, so Thelen.

Alternative: ein sozialer und grüner Index?

Da dieser Anstieg alle Gehälter gleichermaßen betrifft, stellt der Direktor der Handelskammer auch die Notwendigkeit sowie die soziale Gerechtigkeit der Maßnahme in Frage. „2,5 Prozent sind eben wesentlich mehr, wenn man 10.000 Euro im Monat verdient, als wenn man 2.000 Euro verdient“, sagte Thelen.

Außerdem kritisiert die Handelskammer, dass der Index dem Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft entegegenstehe. Thelen plädiert für die Umstellung auf einen nachhaltigen nationalen Verbraucherpreisindex, der fossile Produkte ausschließt. Auch sollte es einen gezielten Ausgleich für die am wenigsten wohlhabenden Haushalte durch eine Erhöhung des Zuschusses für die Lebenshaltungskosten geben, etwa für Heizkosten.

Thelen hatte sich bereits im Juli für eine Überarbeitung des Index ausgesprochen.

