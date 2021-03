Gesundheitstechnologien sind ein junger Wirtschaftszweig. Eine Konferenz widmet sich der Bestandsaufnahme. Unter den 136 Unternehmen sind auch "Hidden Champions".

Der Healthtech-Sektor in der Pandemie

(mab) - Gesundheitstechnologien standen - in Luxemburg wie überall auf der Welt - während der Corona-Krise an vorderster Front. Am Dienstag kamen rund 100 Fachleute aus dem Bereich für die Veranstaltung „Overcoming COVID-19: The response of the Luxembourg Healthtech sector“ zusammen. Ziel war eine Bestandsaufnahme der Entwicklung des Sektors in der COVID-19-Pandemie.

„Der Healthtech-Sektor wurde von der Regierung vor etwa zehn Jahren als einer der vorrangigen Sektoren für die Diversifizierung unserer Wirtschaft ausgewählt“, sagte Wirtschaftsminister Franz Fayot bei der Eröffnung der Konferenz. „Der Sektor ist noch jung und von einer großen Anzahl kleiner Unternehmen geprägt. Unter diesen Unternehmen sind auch 'Hidden Champions' mit einzigartigem Know-how, die über unsere Grenzen hinaus bekannt sind“.

136 private Unternehmen

Nach jüngsten Daten umfasst der Healthtech-Sektor in Luxemburg 136 private Unternehmen. Im Jahr 2020 beschäftigte er fast 1.880 Mitarbeiter.

Im Rahmen der Konferenz berichteten sechs dieser Unternehmen, wie sie ihre Geschäftsmodelle anpassen oder sich neu erfinden mussten - insbesondere durch Investitionen in die Digitalisierung

Wirtschaftsminister Franz Fayot kündigte einen Finanzierungsmechanismus an, der öffentlich-private Partnerschaften begünstigt. Details dazu werden am 1. April bekannt gegeben.

