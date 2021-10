Der Hahn kämpft ums Überleben

Flughafen Hahn Neuer Frachtkunde landet im Hunsrück

Auf dem Regional-Airport in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag eine neue wöchentliche Frachtflugverbindung gestartet. Dies ist zur Abwechslung eine gute Nachricht für den Flughafen, von dem sich in den vergangenen Jahren einige Frachtkunden abgewandt hatten.