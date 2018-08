Der große Hunger nach mehr Fläche

Statt 698 Hektar sieht der neue „Plan sectoriel“ 477 Hektar für Industriegebiete im Land vor – ein Spagat zwischen Re-Industrialisierung, einer nachhaltiger ausgerichteten Wirtschaft und dem viel beschworenen „qualitativen Wachstum“. Von den erhobenen potenziellen Flächen sind viele nicht unmittelbar verfügbar, moniert der Industrieverband Fedil.

Marco MENG Statt 698 Hektar sieht der neue „Plan sectoriel“ 477 Hektar für Industriegebiete im Land vor – ein Spagat zwischen Re-Industrialisierung, einer nachhaltiger ausgerichteten Wirtschaft und dem viel beschworenen „qualitativen Wachstum“. Von den erhobenen potenziellen Flächen sind viele nicht unmittelbar verfügbar, moniert der Industrieverband Fedil.

Die Regierung legte kürzlich eine überarbeitete Version der Sektorpläne vor, zu denen die Gemeinden bis Mitte September ihre Stellungnahmen abgeben müssen. „Nach einem detaillierten Bericht werden die Schlussfolgerungen aus den Reaktionen der Gemeinden gezogen“, teilt dazu Olaf Münichsdorfer vom „Ministère du Développement durable et des Infrastructures“ dem „Luxemburger Wort“ mit. Bis dahin wollen auch die Handels- wie die Handwerkskammer die Pläne analysieren. „Die „Chambre des Métiers“ wird am 13. September eine ausführliche Bewertung vorstellen, erklärt deren Generaldirektor Tom Wirion.

Nachdem das Gesetz zur Raumordnung („plans directeurs sectoriels“) am 17. April 2018 präzisiert wurde, soll vor allem die interkommunale Zusammenarbeit bei den Wirtschaftszonen gefördert werden.

Neben einigen zusätzlichen Aktivitätszonen („zones d'activités économiques, ZAE)“ wurden mit dem neuen Plan bestehende erweitert. Die meisten neuen Zonen haben eine Größe von zehn bis zwanzig Hektar. Die größte neue „ZAE“ ist die regionale bei Erpeldingen/Kiekrich (Fridhaff), die knapp 60 Hektar umfasst. Mit bereits existierenden und geplanten zählt das Land dann 62 Wirtschaftszonen mit einer Gesamtfläche von 1 558,29 Hektar, wovon 53 Prozent als „nationale“ oder „spezifisch nationale“ deklariert sind. 18 „ZAE“ kamen im neuen „Plan Sectoriel“ hinzu, davon 16 regionale, zudem werden acht Zonen erweitert, davon zwei nationale: zusammen 477,14 Hektar. In den neuen Plänen sind also für Industrie- und Gewerbezonen, statt wie im vorherigen Plan, nicht mehr 698 Hektar vorbehalten. Das ist umso verwunderlicher als das Statistikamt Statec in ihrer Prognose zum Wirtschaftswachstum bis 2030 von einem zusätzlichen Flächenbedarf von rund 620 Hektar für die Betriebe ausgegangen war. Freilich sind einige der 2014 ausgewiesenen Wirtschaftszonen inzwischen in kommunale Flächennutzungspläne („Plan d'aménagement général“, PAG) übernommen.

Mehr Gewerbe, mehr Verkehr

Manche Gemeinderäte wie der von Grevenmacher haben bereits auf die neuen Sektorpläne reagiert. In Grevenmacher wird beispielsweise angeregt, wegen des Ausbaus der dortigen Gewerbezone, wo ein „Financial Center“ auf Potaschbierg entstehen soll, die Autobahnanschlüsse dem erwartet zusätzlichen Verkehr anzupassen. Die Handelskammer hatte zu den letzten Sektorplänen die Frage gestellt, die sie wohl auch diesmal stellen wird: Kann der öffentliche Transport die erwartete wachsende Zahl von Nutzern aufnehmen? Zwar werden im „Plan sectoriel transport“ zahlreiche Projekte aufgelistet; zur Parkplatz-Problematik sagen die neuen Pläne allerdings nichts.

Der Verkehr ist denn auch einer der Knackpunkte in Luxemburgs Wirtschaftswachstum und einer der Herausforderungen der Landesplanung, die ein Gleichgewicht finden muss zwischen mehr Gewerbeflächen, Wohnraum, Verkehr und Naturschutz. Weil sie verkehrstechnisch eher ungeeignet waren, wurden darum im neuen Sektorplan die vormals als Gewerbeflächen ausgewiesenen Gebiete in Bissen, Hobscheid und Schüttringen wieder reklassiert. Zudem sollen im Gegensatz zu den alten Plänen Gemeinden keine Gewerbegebiete mehr von ein bis zwei Hektar neu ausweisen können, es sei denn, ein lokaler Betrieb will sich vergrößern.

„Wir brauchen Gewerbeflächen“, sagt René Winkin, Managing Director des Luxemburger Industrieverbands Fedil. Wikin weist darauf hin, dass die Industrie nicht nur Grundstücke in Beschlag nimmt, sondern auch welche freigibt. Als Beispiel nennt er den Zigarettenhersteller Landewyck, der die Produktion nach Diekirch verlagert, während in der Hauptstadt vor allem Wohnraum auf dem ehemaligen Firmengelände entstehen soll.

Darüber hinaus werden „die im neuen Plan ausgewiesenen neuen Gewerbeflächen erst in einigen Jahren dem bestehenden Mangel abhelfen können“, gibt Winkin zu bedenken, „denn die darin ausgewiesenen Gebiete stehen den Unternehmen ja nicht schon morgen wirklich zur Verfügung.“ Mehr noch: Vielfach befänden sich die Grundstücke in privater Hand und müssten also dem Eigentümer erst abgekauft werden. Das hatte zuletzt auch die Handwerkskammer kritisiert, die 2014 angemerkt hatte, das führe zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten. Damit die neuen Gewerbeflächen auch umgesetzt werden können, sieht der Artikel 21 des „loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire“ ein Vorkaufsrecht des Staates respektive der betroffenen Gemeinden vor.

Großprojekte haben es schwer

Die Fedil jedenfalls hofft, dass es mit dem neuen Sektorplan für Unternehmen einfacher wird zu wachsen oder sich neu anzusiedeln. „Derzeit ist es so, dass fast nichts da ist, wenn Gelände von mehr als zehn Hektar gebraucht werden“, sagt Winkin. Größere Vorhaben zu realisieren sei darum schwierig. Abgesehen davon stieß zuletzt manches Großprojekt wie das der Ansiedlung einer Steinwollefabrik in Sandweiler auf den Widerstand der örtlichen Gemeinde.

Die Sektorpläne sind wie der Name schon sagt, vor allem eines: Pläne. Sie listen ein Potenzial auf, und nicht auf allen als „ZAE“ ausgewiesenen Flächen müssen notwendigerweise künftig Betriebe entstehen. Aber auch mit den nun vorgelegten Plänen sind nicht alle Probleme, was sie Ansiedlung von Unternehmen betrifft, beseitigt. Beispiel Joghurtkonzern Fage. 2016 war angekündigt worden, für hundert Millionen Euro wolle die Firma zwischen Bettemburg und Düdelingen eine Joghurtfabrik errichten. Laurent Zeimet, Bürgermeister von Bettemburg, dazu: „Die Joghurtfabrik kann unabhängig vom neuen Entwurf des „Plan Sectoriel“ bereits mit heutiger Gesetzgebung gebaut werden.“

Zum neuen „Plan sectorial“ sagt Zeimet, dass Bettemburg damit leben könne und keine großen Einwände dagegen hätte, da den Einwänden zum 1. Entwurf größtenteils Rechnung getragen worden sei. Was nun die angekündigte Joghurtfabrik von Fage betrifft – an die das Wirtschaftsministerium bereits 2017 ein Grundstück von 15 Hektar im Gewerbegebiet Wolser verkauft hat -, so habe man Bedenken weitergereicht, wozu nun eine Umweltprüfung läuft. Unter anderem muss die Frage des Wasserverbrauchs der Fabrik geklärt werden, der etwa das Volumen von 20 000 Einwohnern entsprechen könnte.

„Wir haben kein Problem mit Betrieben, die sich hier ansiedeln wollen“, sagt Zeimet dazu, der darauf hinweist, dass in Bettemburg das Eurohub Sud erreichtet wurde. Doch ehe man Fabriken ansiedele, so Zeimet, solle man die Versäumnisse der Vergangenheit nachholen und die nötige Infrastruktur wie Autobahnausbau und anderes mehr bereitstellen. Erst Infrastruktur, dann sehen, welche Betriebe dahin passen, so Zeimet.

Begutachtet wurden die neuen Sektorpläne bereits von den Umweltschutzorganisationen „natur&ëmwelt” und „Mouvement Ecologique“ (Mouveco), die vor wenigen Wochen ihre Stellungnahme abgaben. Mouveco meint, grundsätzlich stelle sich die Frage „wie viel Wachstum Luxemburg überhaupt vertragen kann“. Mit der Planung der Gewerbezonen ist der Verein zwar zufrieden, kritisiert werden aber die Industriezonen Ehleringen und Grevenmacher, während Mouveco erklärt, die Zone in „Heffingen“ sei „in keinster Form vertretbar“.