Der Geschäftsführer der luxemburgischen Flughafenbetreibergesellschaft lux-Airport, Johan Vanneste, wird das Unternehmen verlassen und zum Flughafen Köln-Bonn wechseln.

Der Findel-Chef macht den Abflug

Andreas Adam Der Geschäftsführer der luxemburgischen Flughafenbetreibergesellschaft lux-Airport, Johan Vanneste, wird das Unternehmen verlassen und zum Flughafen Köln-Bonn wechseln.

Der Aufsichtsrat der Flughafen Köln/Bonn GmbH hat in seiner Sitzung vom Montag, den 19. März einstimmig den bisherigen Geschäftsführer der luxemburgischen Flughafengesellschaft lux-Airport, Johan Vanneste (57), zum neuen Mitglied und zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH bestellt. Die Bestellung erfolge spätestens zum 1. Juni 2018, im Falle früherer Verfügbarkeit auch bereits zum 1. Mai 2018, und vorbehaltlich des Abschlusses eines Anstellungsvertrages, hieß es in einer Pressemitteilung des Flughafens Köln-Bonn.



Zu der Personalentscheidung des Aufsichtsrates erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrates Friedrich Merz in der Mitteilung: „Wir freuen uns, mit Herrn Vanneste einen hoch qualifizierten neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung unseres Flughafens gewonnen zu haben. Auf ihn warten wichtige Aufgaben für die zukünftige Entwicklung des Flughafens. Wir erwarten von ihm auch einen Kulturwandel in der Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens und in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Wir sind sicher, dass Johan Vanneste diesen Erwartungen in jeder Hinsicht gerecht wird.“



Bisheriger Köln-Bonn-Chef ging im Streit



Die Wege des Flughafens Köln-Bonn und des früheren Geschäftsführers Michael Garvens hatten sich bereits zum Ende des Jahres 2017 getrennt. Das „Handelsblatt“ brachte die Vorgänge damals mit dem Titel „Überflieger am Boden“ auf den Punkt. Michael Garvens hatte das Unternehmen dem Kölner Stadtanzeiger zufolge nach einem tagelangen Streit verlassen, nachdem er als Leiter des Airports angesichts einer Untersuchung über mögliche Unregelmäßigkeiten vorläufig beurlaubt worden war.



Michael Garvens galt als durchaus erfolgreicher Manager des Flughafens, unter dem seit 2002 die Passagierzahlen erheblich zulegten - von über fünf auf über zwölf Millionen. Gleichzeitig eckte er dem Vernehmen nach mit der ihm eigenen Art bei so manchem an. Schließlich kam es zum Bruch. Der Flughafen Köln-Bonn befindet sich vollständig im Besitz der Öffentlichen Hand, darunter vor allem die Bundesrepublik Deutschland, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Köln.



Headhunter nahm Kontakt zu Johan Vanneste auf



Auf einer Pressekonferenz in Köln sagte lux-Airport-Geschäftsführer Johan Vanneste am Montag, er habe seinen bisherigen Dienstherrn in Luxemburg von seinem Wechsel in Kenntnis setzt. Seine Kündigungsfrist betrage einen Monat. Er hoffe, sofern dies möglich sei, bereits am 1. Mai 2018 in Köln-Bonn anfangen zu können. In Luxemburg schien mit der Entscheidung von Johan Vanneste niemand wirklich gerechnet zu haben.

Im Telefongespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erklärte der Belgier am Montagnachmittag nach der Pressekonferenz, er sei in der Sache von einem Headhunter angesprochen worden und habe erst am vergangenen Wochenende erfahren, dass die Wahl auf ihn gefallen sei und er somit an den Rhein wechseln werde. Er habe dann umgehend den Verwaltungsratsvorsitzenden der lux-Airport informiert. Er sei in Luxemburg durchaus zufrieden gewesen. Die neue Stelle in Deutschland sei für ihn aber eine seltene Gelegenheit sich an einem deutlich größeren Flughafen beruflich weiterzuentwickeln. Unter den Kandidaten sei er der einzige Nicht-Deutsche gewesen.



Verwaltungsrat muss Frage der Geschäftsführung klären



Auf Anfrage des „Luxemburger Wort“, sagte der Verwaltungsratspräsident der lux-Airport, Tom Weisgerber, man nehme die Entscheidung von Herrn Vanneste zur Kenntnis. Man plane nun eine außerordentliche Sitzung des Boards einzuberufen und auch „mit den Aktionären“ zu sprechen, um eine Übergangslösung zu finden und dann die Frage der Geschäftsführung zu klären.



Der Ingenieur Johan Vanneste arbeitete für verschiedene Fluggesellschaften wie VLM oder TNT Airways bevor er 2014 auf dem Findel landete. Sein Vorgänger, der Luxemburger Fernand Brisbois, war 2013 in den Ruhestand getreten. Man hatte international nach einem geeigneten, erfahrenen Nachfolger für den Generaldirektor des Luxemburger Flughafens gesucht. Johan Vanneste hatte sich schließlich unter 70 Bewerbern durchgesetzt.

Lag die Zahl der abgefertigten Passagiere auf dem Flughafen Ende 2014 noch bei 2,47 Millionen, waren es Ende 2017 laut lux-Airport bereits 3,6 Millionen. Im Frachtbereich waren 2014 rund 708.000 Tonnen umgeschlagen worden. Ende 2017 waren es 938.000 Tonnen. Auch wenn diese Erfolge sicher nicht allein Johan Vanneste zuschreibar sind, dürften diese doch mit dazu beigetragen haben, sich erfolgreich beim neuen Arbeitgeber zu empfehlen.



Anfang 2015, der neue Flughafen-Chef war damals rund ein Jahr im Amt, sagte dieser im Interview mit dem „Luxemburger Wort“, dass der Flughafen in den folgenden Jahren definitiv mehr Geld verdienen müsse, insbesondere weil der Staat nicht mehr so viel würde subventionieren dürfen.



„Bei mehr als zwei Millionen Passagieren müssen wir 50 Prozent der Investitionen selbst finanzieren, ab drei Millionen Passagieren sind es bereits 75 Prozent. Ich bin sicher, dass wir das schaffen können, wir stehen aber unter einem enormen Druck, neue Einkommensquellen zu erschließen und unsere Kosten zu senken“, so Johann Vanneste im Jahr 2015.



Noch Mitte Februar 2018 sagte Johann Vanneste dem „Luxemburger Wort“ zur künftigen Flughafenfinanzierung, er könne leider keine Angaben dazu machen, da noch keine Entscheidung dazu gefallen sei. Nach Informationen des „Luxemburger Wort“ aus Regierungskreisen ist allerdings in naher Zukunft damit zu rechnen.

Die Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A. kurz lux-Airport ist die Betreibergesellschaft des luxemburgischen Flughafens Findel und befindet sich zu 100 Prozent in Staatsbesitz. Präsident des Verwaltungsrates und Vizepräsidentin sind mit Tom Weisgerber bzw. Félicie Weycker zwei hohe Beamte des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur.