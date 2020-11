Der Corona-Geldregen

So will Griechenland die Milliarden aus dem EU-Aufbauplan nutzen.

Von LW-Korrespondent Gerd Höhler (Athen)



Geschlossene Geschäfte, verrammelte Restaurants, verwaiste Büros, leere Hotels: Seit drei Wochen ist Griechenland wieder im Lockdown, bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Und wie lange noch, weiß niemand. Corona treibt die Wirtschaft in eine schwere Rezession. Aber in der Krise liegt eine Chance, glaubt Theodoros Skylakakis, Griechenlands Vize-Finanzminister: Er sieht eine „einmalige historische Möglichkeit“ für sein Land.

Skylakakis meint damit die Gelder aus dem Aufbaufonds „Next Generation EU“, mit dem die Europäische Union die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abfedern will ...