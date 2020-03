Der Corona-Crash trifft auch Luxemburg

Massive Kursverluste erschüttern die Börsen rund um den Globus. Angst vor dem Corona-Virus, Angst vor einem Preiskrieg der Ölförderer, Angst vor einer Rezession greifen um sich. Der Kurssturz trifft Luxemburgs Vorzeigebranche.

Weltweit sackten am Montag die Börsenkurse rund um den Globus in den Keller. An der Wall Street in New York ist der Dow-Jones zu Handelsbeginn um 7,2 Prozent eingebrochen. Um einen Kollaps abzuwenden, wurde der Handel am weltweit wichtigsten Börsenplatz kurzzeitig unterbrochen.

Die Anleger verkauften massiv aus Angst vor einer globalen Wirtschaftskrise. Zum einen belastet die Corona-Virus-Epidemie die Stimmung, zum anderen wirft ein drohender Ölpreiskrieg seine Schatten auf die Wirtschaft.

Die in der Opec versammelten führenden Ölstaaten hatten letzte Woche eine Drosselung der Förderung vereinbart ...