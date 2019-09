„Der Brexit ist eine Gefahr für Luxemburg“

Ernst Wilhelm „Bill“ Contzen (70), seit fünf Jahren in Rente, ist ein Freund von deutlichen Worten. Die findet er gegenüber Wahlversprechen in seiner neuen Heimat Luxemburg wie auch, wenn es um den ehemaligen Konzernvorstand der Deutschen Bank, seines einstigen Arbeitgebers, geht.

Bill Contzen, fahren Sie noch Motorrad? Sie sollen ein Harley-Fan sein…

Die letzte Tour ist schon ein paar Monate her. Ich habe eine 1 200 „Electra Glide“ Baujahr ‘75. Harley Davidson ist ja ein Sinnbild von Stärke, Freiheit und Abenteuer, das hatte ich als Banker aber genug (schmunzelt...) Die Maschine wiegt mehr als siebeneinhalb Zentner, und man muss auch dem Alter Tribut zollen. Also: ich fahre doch seltener damit. Aber sie steht fahrfertig in der Garage.

Wie sieht Ihr Leben heute aus?

Ich bin fast fünf Jahre pensioniert und hatte bis vor kurzem noch einige Aufsichtsmandate ...