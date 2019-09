Die Stiftung für Finanzbildung der Bankenvereinigung ABBL bietet erstmalig die „Zummer Academy“ an. Das zweiwöchige Seminar zielt darauf ab, den Teilnehmern den richtigen Umgang mit dem Geld bewusst zu machen.

Der Blick in den eigenen Geldbeutel

Was auf Anhieb selbstverständlich scheint, stellt manche vor ein großes Problem – der richtige Umgang mit dem eigenen Geld. Zu ihnen gehört Maurizio. In Luxemburg geboren, 50 Jahre alt, italienische Wurzeln. Aus gesundheitlichen Gründen viele Jahre ohne Arbeit, verliert er schnell den Überblick, wenn es ums Finanzielle geht. Deshalb nimmt er während der zwei ersten Septemberwochen nun an der „Zummer Academy“, teil, die von der Bankenvereinigung ABBL organisiert ist.

Eine der Aufgaben, die es für Maurizio und seine Mitstreiter zu lösen gilt, lautet: „Madame X“ verdient 3 500 Euro brutto pro Monat, nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge bleiben ihr noch 3 064,25 Euro. Wieviel bleibt ihr nach Abzug der Miete, der Versicherungen und den Rechnungen für Strom, Gas und Telefon fürs eigene Leben übrig?

Die „Zummer Academy“ – die bis zum 13. September in den Räumlichkeiten der ABBL von 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr stattfindet – verfolgt das Ziel, die Teilnehmer mit dem wirtschaftlichen Kontext Luxemburgs vertraut zu machen. So stehen auf dem Programm verschiedene Themen zum Bank- und Finanzwesen – Bankkonten, Zahlungsmittel, Budgetverwaltung, Umgang mit Risiken, Sparen, Kreditaufnahme, Versicherungen. „Ich bin bislang sehr zufrieden mit dem Programm“, berichtet Maurizio. „Darüber hinaus herrscht eine freundliche Atmosphäre – dann macht Lernen Spaß!“

Derzeit noch Pilotprojekt

Die „Zummer Academy“, von der „Fondation ABBL pour l'éducation financière“ (siehe Kasten) veranstaltet, findet zum ersten Mal statt. „Derzeit handelt es sich noch um ein Pilotprojekt“, erklärt Catherine Bourin, Direktionsmitglied der Bankenvereinigung. „Wenn es aber Erfolg hat, möchte ich ein ähnliches Programm jedes Jahr anbieten. Das Feedback ist bislang sehr positiv.“

Catherine Bourin hat das Projekt „Zummer Academy“ initiiert; Modell dafür war die „Woch vun de Suen“, die die Finanzbildung von Schülern fördert. „Wenn es für Kinder ein solches Programm gibt, dann sollte es auch für Erwachsene angeboten werden“, erklärt Bourin, „immerhin haben immer noch manche Schwierigkeiten mit bestimmten Geldfragen.“

Die „Fondation ABBL pour l'éducation financière“ Die „Fondation ABBL pour l'éducation financière“ wurde im Dezember 2016 von der Bankenvereinigung ABBL gegründet. Ziel dieser Stiftung ist die Unterstützung der Finanzbildung in Luxemburg – das heißt: die Förderung der Weiterbildung in den Finanzberufen, die universitäre Bildung an der Uni Luxemburg und die Forschung durch Finanzierung von Doktoranden, Postdoktoranden und Professoren. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist der CEO der ABBL Serge de Cillia. Neben ABBL-Mitgliedern sind auch der Chef der Luxemburger Finanzaufsicht CSSF, Claude Marx sowie der Rektor der Uni Luxemburg, Stéphane Pallage, im Verwaltungsrat. Die Stiftung wird von der ABBL – mit der Unterstützung der Handelskammer – finanziert. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung der ABBL viel Aufklärungsmaterial über Geldfragen entwickelt. Ein Beispiel: Die Videos „One Minute in Finance“, die auf der Internseite der Bankenvereinigung aufrufbar sind, geben Interessenten Informationen über den Umgang mit Geld oder die Eröffnung eines Bankkontos mit von der EU vorgeschriebenen „grundlegenden Dienstleistungen“. Ein weiteres, mittlerweile bekanntes Projekt ist die „Woch vun de Suen“. Dabei handelt es sich um die nationale Variante der „European Money Week“, die auf europäischer Ebene von der Europäischen Bankenvereinigung koordiniert wird. Ziel ist, die Finanzbildung junger Menschen in ganz Europa durch eine Reihe von Veranstaltungen zu fördern. Die nationale „Woch vun de Suen“ findet seit nunmehr fünf Jahren immer im März statt. Dieses Jahr sind im Großherzogtum 80 Freiwillige in 78 Klassenzimmer gegangen, um 1 102 Schülern im Alter von zehn bis zwölf Jahren beizubringen, wie man mit Geld umgeht. Beim neu von der Stiftung gegründeten Projekt „Zummer Academy“ geht es ebenfalls darum, Menschen für Geldfragen zu sensibilisieren – nur richtet sich die Finanzbildung an Erwachsene und nicht an Kinder.





Die Teilnahme ist kostenlos; das Seminar richtet sich vor allem an ausländische Bürger oder Menschen mit ausländischen Wurzeln, die erst vor Kurzem in Luxemburg angekommen sind oder bereits in Luxemburg leben und lernen müssen, mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld umzugehen. Die diesjährige Ausgabe der „Zummer Academy“ zählt ein Dutzend Teilnehmer. Platz wäre für maximal 20, wie Catherine Bourin erklärt: „Wir wollen nicht zu viele im Seminar aufnehmen, sonst bleibt nicht genügend Zeit für alle Fragen.“ Auch der Schwierigkeitsgrad der Kurse wird jeweils angepasst, wie das Direktionsmitglied der ABBL versichert. „Das aktuelle Niveau ist sehr unterschiedlich – wir versuchen, unsere Kurse so zu gestalten, dass alle etwas lernen.“

Das Pilotprojekt wird vom Ministerium für Familie und Integration finanziell getragen, da es im Einklang mit dem nationalen Aktionsplan für Integration (PAN) der Regierung steht, wie die ABBL-Vertreterin erklärt: „Wir arbeiten zusammen mit dem ,Office luxembourgeois d'accueil et d'inégration‘ (OLAI).“ Dabei handelt es sich um eine an das Ministerium für Familie und Integration eingegliederte Verwaltung, die für die Umsetzung der Aufnahme- und Integrationspolitik in Luxemburg zuständig ist.

Finanzen einfach erklärt

Das gesamte Programm wurde von der ABBL entwickelt – die Kurse werden von Mitarbeitern der Bankenvereinigung neben ihren eigentlichen Aufgaben geleitet. Insgesamt haben sich knapp die Hälfte der 40 Angestellten der ABBL dazu bereit erklärt. „Wir haben interne Schulungen organisiert und vermitteln, wie man komplizierte Konzepte vereinfacht und erklärt“, sagt Bourin.



So bieten Fabienne Lang und Jessica Thyrion gemeinsam einen Kurs zum Thema Budgetverwaltung an. „Geld und vor allem private Verschuldung ist immer noch ein Tabu“, weiß Jessica Thyrion, „viele trauen sich nicht, Fragen darüber zu stellen.“ Beide versuchen ihren Vortrag mit Video, Informationsmaterial und Gruppenarbeit so interaktiv wie möglich zu gestalten. „Es ist schön zu sehen, dass viele sich gegenseitig helfen“, kommentiert Fabienne Lang, „besonders wenn Verständigungsprobleme auftreten.“

Engagierte Mitarbeiter: Fabienne Lang und Jessica Thyrion (v.l.n.r.) stellen ihre freie Zeit für das Seminar zur Verfügung. Foto: Chris Karaba

Das zweiwöchige Seminar endet mit einem von der „Fondation ABBL pour l'éducation financière“ in Zusammenarbeit mit der französischen Stiftung „Crésus“ eigens für das Seminar entwickelten Brettspiel. „Dabei wird das, was in den vergangenen Tagen gelernt wurde, praktisch angewendet. Die Teilnehmer müssen die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen und deren Auswirkungen verstehen“, erklärt Catherine Bourin.

Berufsbildung als Preis

Zum Ende des Seminars erhalten alle eine Teilnahmebescheinigung, unabhängig vom Ergebnis der Abschlussprüfung. Damit die Teilnehmer bis zum Abschluss des Seminars dabei bleiben, haben wir ihnen auch drei Preise in Aussicht gestellt“, erklärt Catherine Bourin. So werden die drei Besten mit einer Schulung bei der Weiterbildungseinrichtung „House of Training“ belohnt. Der erste Preis ist eine Weiterbildung im Wert von 500 Euro, der zweite eine Weiterbildung im Wert von 250 Euro, der Dritte bekommt einen Gutschein über 150 Euro.



Dabei sind die Ergebnisse der Prüfung dann aber ebenso ausschlaggebend wie der Fleiß und die aktive Beteiligung an den verschiedenen Kursen. „Die Gewinner können sich dann ihre Weiterbildung im Katalog an Kursen des ,House of Training‘ selbst aussuchen“, so die ABBL-Vertreterin.



Das macht das Seminar für manche Teilnehmer besonders interessant – zum Beispiel für Mery Nubia. Die Kolumbianerin, 58 Jahre alt, von Anfang an dabei, hat an den vergangenen Terminen bereits viel über Bankkonten und Zahlungsmittel gelernt und schreibt immer fleißig mit. „Werden in der Prüfung auch Fragen zu Einnahmen und Ausgaben des Privatbudgets gestellt?“, will sie von den Kursleitern wissen.

Mery Nubia macht keinen Hehl daraus: Es ist ihr wichtig, eine Ausbildung beim „House of Training“ zu gewinnen. „Ich stehe zwar kurz vor der Pension, aber habe schon längere Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr gearbeitet“, erklärt sie die Motivation, am Seminar teilzunehmen. Ihr Ziel ist es, künftig von Zuhause aus Buchführungsarbeiten machen zu könne. Und die „Zummer Academy“ ist ein erster Schritt dahin – davon ist sie fest überzeugt.

Catherine Bourin ist Direktionsmitglied der Bankenvereinigung ABBL. Foto: Chris Karaba

Drei Fragen an... Catherine Bourin ist Direktionsmitglied der Bankenvereinigung ABBL. Sie hat das Projekt „Zummer Academy“ initiiert. Catherine Bourin, warum ist es Ihnen wichtig, ein solches Projekt zu starten? Es ist Teil der Missionen der „Fondation ABBL pour l'éducation financière“, Finanzbildung zu fördern – und zwar nicht nur für Kinder. Darüber hinaus haben wir uns als Bankenvereinigung immer dafür engagiert. Auf unserer Internetseite sind zwar schon einige Seiten zu den Themen private Verschuldung, Kreditaufnahme und Budgetverwaltung zu finden. Wir hatten aber das Bedürfnis, einen Schritt weiter zu gehen. Den haben wir mit der „Zummer Academy“ gemacht. Was wollen Sie damit verwirklichen? Ziel ist es, die Integration von ausländischen Bürgern oder von Luxemburgern mit Migrationshintergrund in die luxemburgische Gesellschaft zu fördern. Dazu gehört, dass sie wissen und verstehen, wie das Bank- und Finanzwesen in Luxemburg funktioniert. Bei der „Zummer Academy“ geht es um ganz konkrete Themen des täglichen Lebens, die jeden betreffen – beispielsweise erklären wir, wie man hierzulande ein Bankkonto eröffnet oder wie man den Weg in die private Schuldenfalle verhindert. Wie haben Sie die Teilnehmer für das Seminar ausgesucht? Das „Office luxembourgeois d'accueil et d'inégration“ (OLAI) sowie das „Office national d'inclusion sociale“ (ONIS) haben uns dabei geholfen. Beide Stellen arbeiten mit Menschen, die vor Kurzem in Luxemburg angekommen sind oder die bereits von Sozialarbeitern unterstützt werden. Bei der diesjährigen Ausgabe der „Zummer Academy“ sind verschiedene Nationalitäten vertreten: Unsere Teilnehmer kommen aus Brasilien, Cap-Vert, Kolumbien, Syrien, Portugal – aber auch Luxemburger, die die Staatsangehörigkeit nach einem langen Aufenthalt erhalten haben. Alle Teilnehmer machen freiwillig mit; ihnen wurde lediglich das Seminar angeboten, die Entscheidung lag bei ihnen. Einzige Bedingung ist das Beherrschen der französischen Sprache, sonst können sie nicht an den verschiedenen Übungen teilnehmen. Immerhin ist Französisch die erste Sprache, die Neuankömmlinge im Großherzogtum lernen und auch hilft, den Sprung in den Arbeitsmarkt zu schaffen.