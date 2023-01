Zwischen 2011 und 2021 kannte der stärkste Wirtschaftssektor des Landes laut einer Studie einen erheblichen Zuwachs.

Finanzplatz Luxemburg

Finanzsektor legt über zehn Jahre stark zu

Zwischen 2011 und 2021 kannte der stärkste Wirtschaftssektor des Landes laut einer Studie einen erheblichen Zuwachs.

(jcw) - Ob bei den bezahlten Steuern oder der Zahl der Beschäftigten: der Finanzplatz hat in der Periode zwischen 2011 und 2021 stark zugelegt. Das berichteten gestern die Vermarktungsagentur Luxembourg for Finance und das Beraterunternehmen Deloitte in einer gemeinsamen Studie.

Der geschaffene Mehrwert gegenüber der Gesamtwirtschaft erhöhte sich im Zeitraum zwischen 2011 und 2021 jährlich um durchschnittlich 5,2 Prozent. Das Bankengeschäft war zu mehr als der Hälfte an diesem beteiligt, gefolgt von der Investmentfondsindustrie mit knapp 31 Prozent.

Auch bei den bezahlten Steuern kannte der Sektor einen Anstieg im betrachteten Zeitraum. Diese erhöhten sich jährlich im Durchschnitt um 5,1 Prozent, heißt es in der Studie. Alle Bereiche des Finanzplatzes trugen zu diesem Anstieg bei.

Der Finanzsektor beschäftigt 14 Prozent der Bevölkerung

Zulegen konnte im besagten Zeitraum auch die Zahl der Beschäftigten. Sie wuchs im Durchschnitt jährlich um 2,5 Prozent. Insgesamt beschäftigte der Finanzsektor Ende 2021 64.500 Angestellte, was 14 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ausmacht.

Wo in Luxemburg 1.400 gut bezahlte Jobs frei sind Beim „Private Equity“ bahnt sich eine Erfolgsgeschichte an, wie das Großherzogtum sie mit den Investmentfonds schrieb.

Diese Zahl steigt laut den Autoren der Studie auf 29,5 Prozent, wenn man die durch den Finanzplatz geschaffenen Arbeitsplätze in anderen Wirtschaftsbereichen miteinbezieht. 2021 entstanden so pro geschaffenem Arbeitsplatz im Finanzbereich 1,1 Jobs in der Wirtschaft allgemein. Insgesamt beläuft sich somit die Zahl der Arbeitsplätze, die mit dem Finanzplatz zusammenhängen, auf 135.500.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.