Die Konjunktur läuft rund – aber so wird es nicht ewig bleiben. Was getan werden muss, damit die Herausforderungen der Zukunft gemeistert werden können, schlägt die „Chambre de commerce“ in einem Bündel von Reformen vor.

Wirtschaft 3 Min.

Denkanstöße

Marco MENG

An welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um das im Griff zu behalten und was tun, damit das Wachstum nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ, sprich: für die ganze Gesellschaft von Nutzen ist, dazu gibt die „Chambre de Commerce“ in ihrem am Mittwoch vorgestellten Bulletin „Entreprise Luxembourg 4.0“ ihre Vorschläge an die neue künftige Regierung.

Neben vielen Aspekten, die Unternehmen betreffen, ist ein zentraler Punkt in den Empfehlungen der Handelskammer die öffentliche Verwaltung, die effizienter werden müsse ...

