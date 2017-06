(SH) - 40 Jahre lang war das "Buffet de la Gare" - mittlerweile "Den neie Buffet" - aus dem Hauptbahnhof nicht wegzudenken. Ab 2018 wird dies anders sein. Denn zum 31. Dezember dieses Jahres läuft der Pachtvertrag aus. Wie "L'Essentiel" meldet, wird das Lokal seine Türen schließen müssen.

Dort, wo sich derzeit das Self-Service-Restaurant befindet, soll ein hochwertigeres Restaurant seinen Platz finden. Die Umbauarbeiten werden Anfang 2018 beginnen und wohl bis Mitte 2018 andauern. Dies wurde dem Geschäftsführer des "Buffet", Olivier Pirrotte mitgeteilt. CFL Immo wollte hingegen keine Stellung nehmen.



Für ihn und seine 23 Angestellten bedeutet dies das Aus. "Einige Leute haben ihr ganzes Leben hier gearbeitet", bedauert Olivier Pirrotte.

In der Tat handelt es sich bei dem "Buffet" um ein Traditionslokal. Im Oktober 1964 wurde der Betrieb eröffnet. 2007 erfolgten viermonatige Umbauarbeiten. Ziel war es, das Restaurant freundlicher zu gestalten, insbesondere um jenen Gästen, die längere Zeit auf einen Zug warten müssen, entgegen zu kommen. Neben dem Self-Service wird seit zehn Jahren in einem Bereich auch am Tisch serviert.

Seit über 40 Jahren besteht das Lokal.

Foto: Joaquim Valente





