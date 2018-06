Demonstrative Gelassenheit

Der Streik im Pflegesektor weitet sich aus: Nachdem zunächst das Pflegehaus "An de Wisen" in Bettemburg betroffen war, folgt am Donnerstag der "Parc du troisième âge" in Bartringen, anschließend die "Seniorie Saint-Joseph" in Petingen. Nun äußern sich die Arbeitgeber.

Im Pflegehaus „An de Wisen“ , der ersten Adresse der von der Gewerkschaft OGBL ausgerufenen Arbeitsniederlegungen, stellt sich die Situation nach Angaben der Heimleitung problemlos dar. Christian Erang, Direktor der Senior-Aktivitäten der Sodexo-Gruppe: „Den Streik sehen wir im Moment eher gelassen. Ein Paar Dutzend Mitarbeiter stehen vor unserem Gebäude, die überwiegende Mehrheit arbeitet, die Betreuung geht absolut ungestört weiter. Wir haben sehr engagierte und motivierte Mitarbeiter, die sich solidarisch mit den Bewohnern zeigen“. Denn, so formuliert es Christian Erang: „Der OGBL will den Streit auf dem Rücken unserer Bewohner ausüben, obwohl sie zu den Schwächsten unserer Gesellschaft gehören und sich nicht mehr verteidigen können. Deshalb streiken die meisten nicht.“

Unterstützung erfährt das Pflegeheim auch durch die Freiwilligen der „Amicale“. Deren Mitglieder kamen am Nachmittag, um mit den Bewohnern Spaziergänge zu machen. „Wir haben also alles im Griff“. Nichts im Griff – das gilt für den Tarifstreit zwischen den Arbeitgebern im Pflegebereich und dem OGBL. Denn anders als in den Chefetagen sind die Gewerkschafter der Überzeugung, dass 350 Mitarbeiter in den drei betroffenen Einrichtungen angesichts des neuen Kollektivvertrags im Spitalssektor mehr Geld zusteht. Bezahlt wurde bisher aber nicht.



Christian Erang bestreitet die Berechtigung der Forderungen: „Unser Pflegehaus ist nicht mehr Mitglied der Fédération des hôpitaux du Luxembourg (FHL); den Verband haben wir bereits vor acht Jahren verlassen, weil wir uns nur noch auf die Altenpflege konzentrieren. Also ist der 2017 abgeschlossene Spital-Kollektivvertrag für unser Unternehmen nicht anwendbar.“ Erang legt Wert auf die Feststellung, dass sein Haus dem Kollektivvertrag für den Bereich der Pflegeheime (SAS) unterliegt, der für den gesamten Pflegesektor Gültigkeit hat. Die Fronten verhärteten sich, als im Oktober 2017 beide Tarifverträge verbessert wurden.



Am Beispiel des Pflegehauses „An de Wisen“ erklärt Erang das aktuelle Problem: „Es gibt immer noch Mitarbeiter, deren Verträge dem früher für uns geltenden FHL-Vertrag folgen. Konkret: Eine Vollzeitkraft in der Pflege (Educateur) mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit bezieht dem alten FHL-Vertrag folgend derzeit 93 000 Euro im Jahr; wegen des neuen Spital-Kollektivvertrages sind nun fast 100 000 Euro die Forderung – und das bei 38 Wochenstunden. Im Gegensatz dazu verdient der Kollege, dessen Vertrag den SAS-Regeln unterliegt, derzeit jährlich 80 000 Euro – bei 40 Wochenstunden. Christian Erang: „Eine Differenz von 20 000 Euro und unterschiedliche Arbeitsbelastung“.



Trotz des Arbeitskampfes ist man im Pflegehaus „An de Wisen“ aber auch weiterhin zum Gespräch bereit: „Wir haben immer versucht, mit den Delegierten und den betroffenen Mitarbeitern eine adäquate Lösung zu finden“. Erang fragt sich allerdings, warum die Gewerkschaft den Streit darüber, welcher Tarifvertrag für Pflegekräfte zu gelten hat, nicht durch eine Klage vor dem Verwaltungsgericht hat klären lassen.



Streik in Bartringen



Am Donnerstag sollen nun auch jene 100 Mitarbeiter im „Parc du troisième âge“ in Bartringen ihre Arbeit niederlegen, deren Verträge nach den ehemals geltenden FHL-Regeln abgeschlossen wurden.



Dr. Normi Barnig, der medizinische Direktor des Pflegeheims, kann die Situation noch nicht genau einschätzen: „Ich habe durch die Presse erfahren, dass bei uns gestreikt werden soll. Wir können uns nicht richtig vorbereiten, weil wir nicht wissen, wann, wo und unter welchen Bedingungen das Ganze stattfindet.“ Und auch Normi Barnig bezieht klar Position: „Als wir die Entente des hôpitaux verlassen und uns der SAS-Regelung angeschlossen haben, haben wir festgehalten, dass die langjährigen Mitarbeiter die Vorteile behalten, zum Beispiel die 38-Stunden-Woche. Wir haben aber gleichzeitig auch deutlich gemacht, dass eventuelle Verbesserungen im FHL-Vertrag konsequenterweise nicht mehr umgesetzt würden.“



Und auch für ihn wäre „es besser gewesen, den Streit von einem Richter“ entscheiden zu lassen. Eine andere Lösung für den Konflikt könnte in Barnigs Augen sein, dass die Politik eine tragende Rolle einnehmen würde. So etwa könnte der Staat den Unterschied zwischen den beiden Tarifverträgen bezahlen und ausgleichen.

Für die Einrichtung „Parc du troisième âge“ sähe die Rechnung so aus: „Wir reden allein bei uns über 435 000 Euro pro Jahr, die ausgeglichen werden müssten. Wenn wir das selbst tragen müssen, steigt die monatliche Belastung für unsere Bewohner um 300 Euro pro Monat – und das können sie nicht mehr bezahlen.“



„Plan B steht bereit“



In Petingen steht für die zur ZithaSenior-Gruppe gehörende „Seniorie Saint Joseph“ noch nicht genau fest, wann es zum Streik kommen wird. „Derzeit läuft ein Schlichtungsverfahren, für das wir als Arbeitgeber einen Vorschlag auf den Tisch gelegt haben und nun auf eine Antwort der Gewerkschaften warten“, erklärt Dr. Carine Federspiel, die Direktorin von ZithaSenior.



„Wir sind ein großes Unternehmen, haben genügend Personal, ein Pflegeheim kann dem anderen helfen. Unser Plan B steht. Vor allem aber haben wir all unseren Bewohnern versprochen, dass die Qualität der Pflege und der Dienstleistungen zu 100 Prozent erhalten bleibt.“

„Wir sind 2009 aus der Entente des hôpitaux ausgetreten“. Die ZithaSenior beschäftigt derzeit 700 Mitarbeiter, 140 Mitarbeiter haben einen der alten Arbeitsverträge. „Wir haben Ihnen vorgeschlagen, ihre angestammten Rechte integral in den SAS-Vertrag zu übernehmen. Einziger Streitpunkt: Sie müssten zwei Stunden in der Woche länger arbeiten als vorher.“



Der drohenden Arbeitsniederlegungen sieht Carine Federspiel gelassen entgegen: „Wir sind ein großes Unternehmen, haben genügend Personal, ein Pflegeheim kann dem anderen helfen. Unser Plan B steht. Vor allem aber haben wir all unseren Bewohnern versprochen, dass die Qualität der Pflege und der Dienstleistungen zu 100 Prozent erhalten bleibt.“