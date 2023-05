Das Einkaufszentrum, das im ersten Quartal 2023 einen Besucheranstieg von 20 Prozent verzeichnete, wartet mit interessanten Neuerungen auf.

Shoppingzentrum

Demnächst neue Labels im Belval Plaza

Shopaholics werden begeistert sein: Im Belval Plaza erwartet sie bald Neues. Das Einkaufszentrum in Esch/Alzette kündigt die bevorstehende Eröffnung mehrerer neuer Geschäfte an. Das passt zu den Plänen der Betreiber, die Besucherzahlenweiter zu steigern. Für 2023 strebt das Einkaufszentrum acht Millionen Besucher an, 2022 waren es sieben Millionen. Das Ziel erscheint greifbar, denn im ersten Quartal des laufenden Jahres konnte die Besucherzahl um 20 Prozent gesteigert werden.



Die für die erste Juniwoche geplante Eröffnung des Inspire-Wellnesscenters dürfte Belval Plaza dabei helfen, auf Kurs zu bleiben. Im „Inspire“ wird es eine Teestube sowie eine große Auswahl an Bio-Kosmetik geben. Dieser ersten Eröffnung wird die eines Drop-in-Centers folgen. „Hello Kids“ wird im Laufe des Sommers im Einkaufszentrum eröffnen und heißt Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren in den 409 Quadratmeter großen Räumlichkeiten willkommen, damit ihre Eltern „in aller Ruhe“ einkaufen oder das Kino genießen können, betont Belval Plaza in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig wird im Juli der Sneaker- und Sportbekleidungsladen Foot Locker seine Pforten öffnen. Das genaue Datum wurde vom Zentrum noch nicht bekanntgegeben. Mano soll am 10. September eine Filiale eröffnen. In diesem 361 Quadratmeter großen Laden finden Kunden eine große Auswahl an Schuhen und Lederwaren vor. Im Oktober ist die Bekleidungsmarke Tiffosi an der Reihe.

„Food hall“ geplant

Eine weitere Neuheit stammt von einer Marke, die bereits im Einkaufszentrum vertreten ist. H&M kündigt ein großes Expansionsprojekt an. Die schwedische Konfektionsmarke plant, ihre Fläche im Laufe des Jahres zu verdoppeln, um mehr Kleidung, vor allem aber einen H&M Home-Bereich anzubieten, der der Innenarchitektur und Dekoration gewidmet ist. Auf 2.850 Quadratmetern wird zudem eine neue Abteilung für Teenagermode eingerichtet.



In weiterer Zukunft plant Belval Plaza die Eröffnung „eine der ersten Food-Halls in Luxemburg“, so das Zentrum, das jedoch vorerst keine näheren Angaben zu den Restaurants macht, die dort entstehen werden. Dieser der Gastronomie gewidmete Raum soll im Frühjahr 2024 seine ersten Kunden begrüßen.

