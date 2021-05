Die aktuelle Vize-Präsidentin der Aleba übernimmt vorübergehend den Posten der Generalsekretärin der Bankengewerkschaft.

Delphine Nicolay neue Generalsekretärin der Aleba

(ndp) - Delphine Nicolay folgt auf Laurent Mertz als Generalsekretärin der Aleba - zunächst nur kommissarisch. Das meldet wort.lu/fr auf seiner Webseite.

Delphine Nicolay. Foto: Aleba

Die Vize-Präsidentin der Aleba und Mitglied des Exekutivkomitees soll das Amt vorübergehend „bis mindestens 2022“ übernehmen, so Aleba-Präsident Roberto Mendolia. Delphine Nicolay arbeitet seit 2000 bei The Bank of New York Mellon. Sie ist seit 2008 ein aktives Mitglied der Aleba.

Laurent Mertz war am 1. April 2021 aus persönlichen und familiären Gründen von seinem Amt zurückgetreten.

