(mbb) - Am Donnerstag fängt für den deutschen Autoprüfdienstleister Dekra der offizielle Kundenbetrieb an. Der Konkurrent der „Société Nationale de Contrôle Technique“ (SNCT) hatte seine Prüfstelle in Bartringen bereits am 18. Dezember 2017 eingeweiht.

Auf der Website dekra-automotive.lu ist es möglich, einen Besuch zu vereinbaren. Noch stehen kurzfristige Termine zur Verfügung, sagte der Dekra-Sprecher Wolfgang Sigloch dem „Luxemburger Wort“. Schon seit einigen Tagen testet die Firma ihre Prüftätigkeit in Bartringen, so der Sprecher.

Seit dem 1. Februar 2016 dürfen neben der SNCT auch andere Unternehmen technische Kontrollen bei Fahrzeugen durchführen. Allerdings müssen interessierte Unternehmen eine Genehmigung des Ministeriums erhalten. Dasthy Allain und Luxcontrol, Mitglied des deutschem Prüfdienstleister TÜV Rheinland, haben bereits auch Interesse angemeldet.