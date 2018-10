Vor rund einem halben Jahr wechselte der Belgier Johan Vanneste vom Findel zum Köln-Bonn-Airport, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Seine dortigen Ideen erinnern an seine Zeit in Luxemburg.

Vor rund einem halben Jahr wechselte der Belgier Johan Vanneste vom Findel zum Köln-Bonn-Airport, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Seine dortigen Ideen erinnern an seine Zeit in Luxemburg.

Johan Vanneste ist offenbar gut am Flughafen Köln-Bonn angekommen und schmiedet große Pläne, wie kürzlich in einem ausführlichen Interview mit der Boulevardzeitung „Express“ zu lesen war. Die Erwartungen an ihn dürften auch entsprechend sein.

Der neue Geschäftsführer des Flughafens Köln-Bonn ist in Luxemburg ein alter Bekannter. Bis zum Frühjahr 2018 war der Belgier Geschäftsführer der hiesigen Flughafenbetreibergesellschaft lux-Airport. Dann wechselte er an den Rhein.



Ein Headhunter hatte ihn angesprochen ...