Deux ans et demi après la fusion entre Degroof et Petercam et 30 ans après ses débuts à la place d'Armes, la banque a publié mercredi matin des résultats consolidés en hausse de 2% à 48,6 millions d'euros pour 2017.

Degroof Petercam 2017, "un bon millésime"

Thierry LABRO

La métaphore est empruntée à l'oenologie pour décrire 2017 comme un «bon millésime», mais c'est plutôt avec appétit que ses dirigeants regardent 2018.



«La stratégique unique qui combine les métiers et activités complémentaires que sont la banque privée, la banque d'investissement et de marché et l'administration de fonds – deux tiers pour le groupe et un tiers pour compte de tiers – nous a permis de connaître un développement tout à fait remarquable», a dit son p.-d.g. Bruno Houdmont.

Fort d'une collecte de 6 milliards d'euros pour la banque privée, des effets de marchés positifs, «le Luxembourg pilote un hub européen et international», a-t-il commenté.

Le traitement fiscal réservé aux nouveaux résidents portugais «est depuis quelques temps au centre de notre attention.» Et la joint-venture créée avec Christian Turgeon (BDG), spécialiste du Canada et des investissements en private equity (dans les PME locales industrielles et dans le bois) depuis 2013, qui a vu naître le fond Apalache et bientôt Apalache 2 «permet à nos clients qui veulent se diversifier de viser le Canada au lieu des Etats-Unis.»

Cet été devrait ouvrir un bureau de représentation de la Banque Degroof Petercam Luxembourg à Montréal, bureau auquel la CSSF a déjà donné son feu vert.

Mais la dynamique est surtout venue des «assets services», de l'administration de fonds d'investissement, qui ont connu une hausse de 31% à 38 milliards d'euros d'actifs. Durant les cinq premiers mois de l'année, la banque a déjà collecté 600 millions d'euros supplémentaires et peaufine la création de fonds pour le compte de tiers.

«Nous continuons aussi à profiter de notre fusion: certaines prestations de services pour les fonds chez Petercam étaient outsourcées auprès de prestataires extérieurs. En 2017, nous avons repris de l'ordre de 3-3,5 milliards de fonds ex-Petercam.»

Le total bilantaire atteint 3,1 milliards d'euros... avec un niveau de solvabilité (CET1) de 24% contre 10% requis par les autorités européennes.

En période de taux négatifs, cet argent placé auprès de la Banque centrale de Luxembourg coûte cher.

«Ce n'est pas une coquetterie mais un gage d'indépendance», a défendu le président du conseil d'administration, Alain Schockert, hier matin.

La prudence européenne a aussi «invité» la banque à placer son siège de la Cloche d'or – à la valeur de 96,4 millions d'euros – dans une structure immobilière à part.