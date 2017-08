(aa/dpa) - Der Verkauf des Mammutanteils am defizitären Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz an eine Tochter des chinesischen HNA-Konzerns ist seit gut zwei Wochen unter Dach und Fach. Nun hat die Flughafengesellschaft FFHG über den neuen Investor offenbar schon zwei neue Frachtkunden gefunden und rechnet künftig damit, auch mehr Flüge von bestehenden Kunden abzuwickeln. Das erklärte zumindest Innenminister Roger Lewentz (SPD) diese Woche im rheinland-pfälzischen Landtag.

Neukunden sind nach Angaben des Ministers die Firmen AirBridgeCargo und Suparna Airlines. Bei AirBridgeCargo handelt es sich um eine Tochter der Volga-Dnepr-Airlines mit Sitz in Moskau. Suparna Airlines war 2003 als Yangtze River Express gegründet worden. Es handelt sich also im Grunde um jenen Großhunden, der den Hahn 2015 verlassen hatte und nach München abgewandert war. Suparna ist eine Tochtergesellschaft der HNA-Gruppe.

Trendwende könnte sich nun bestätigen

Im Frachtbereich hatte der Hahn in den vergangenen Jahren einen dramatischen Niedergang erlebt. 2011 wurden im ganzen Jahr noch fast 290 000 Tonnen umgeschlagen. Dann ging es Jahr für Jahr abwärts. 2016 waren es nur noch 72 577 Tonnen.

Im Juli 2017 meldete der Flughafen ein „boomendes Frachtgeschäft“ mit einem „Rekordwachstum von mehr als 50 Prozent“. Von Januar bis Juni seien 49 000 Tonnen umgeschlagen worden. Allein im Monat Juni habe das Aufkommen bei 8 670 Tonnen gelegen. Mit den beiden neuen Gesellschaften könnte sich nun diese Trendwende bestätigen.

„Das sind gute Nachrichten vom Hahn“, sagte Lewentz. „Sie stärken das Vertrauen in die Expertise der HNA und die Zuversicht, dass der Hahn einen guten Käufer gefunden hat.“ Der neue Mehrheitsgesellschafter müsse sich den Herausforderungen der Branche stellen, „aber der Hahn hat eine Zukunftsperspektive, davon sind wir überzeugt.“ Unerheblich ist nach den Worten des Ministers, dass 17,5 Prozent der Anteile weiter bei Hessen liegen. Lewentz sagte, er freue sich, dass die Privatisierung gelungen sei — „und das gegen den erheblichen Widerstand der CDU“.

Der CDU-Abgeordnete Alexander Licht zeigte sich jedoch skeptisch. Das Land habe einen Vertrag geschlossen, in dem zusätzliche Absicherungen nötig gewesen wären. „Wir haben es hier mit einer Enkelfirma zu tun, da haftet nicht der Gesamtkonzern“, sagte Licht über die HNA Airport Group. Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Jan Bollinger, kritisierte, dass das Land den Flughafen in den kommenden sieben Jahren mit mindestens 51,8 Millionen Euro weiter unterstütze.

82,5 Prozent des Airports in chinesischen Händen

Die HNA Airport Group hatte die rheinland-pfälzischen FFHG-Anteile von 82,5 Prozent kürzlich für 15,1 Millionen Euro übernommen. Das Innenministerium in Mainz hatte dazu mitgeteilt, bei einem Notartermin seien ausstehende Schritte zum Inkrafttreten des Vertrags vollzogen worden. „Damit ist der Geschäftsanteil von 82,5 Prozent auf die Käufergesellschaft übergegangen.“ Den Kaufpreis hatte die HNA laut Ministerium schon vor dem Vertragsschluss im März hinterlegt.

Voraussetzung für den kompletten Deal war, dass die EU-Kommission zuvor noch grünes Licht für künftige Subventionen des Landes an den Käufer gab. Höchstens 25,3 Millionen Euro Betriebsbeihilfen sind bis 2024 möglich. Ab dann sind keine Subventionen in der EU für Regionalflughäfen mehr erlaubt. Rheinland-Pfalz stellte dem Flughafen für die kommenden Jahre zudem Investitionsbeihilfen in Aussicht. Das sei im Interesse des Wirtschaftsstandortes Hahn mit Tausenden Arbeitsplätzen.

Der erste Anlauf für einen Verkauf des Flughafens war 2016 spektakulär gescheitert. Der Käufer, die chinesische Shanghai Yiqian Trading, war nach Ansicht der Landesregierung ein Betrüger.

2016 lag das Defizit des Flughafens bei 14,1 Millionen Euro nach 17,4 Millionen 2015. Die Defizite muss nun der neue Hauptgesellschafter schultern. HNA will den Airport aus den roten Zahlen holen und plant eine Restrukturierung.