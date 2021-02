Pünktlich um 16.00 Uhr fand am Dienstag die offizielle Eröffnung der ersten Decathlon-Filiale in Luxemburg statt.

Decathlon: Erstes Geschäft offiziell eröffnet

(ndp) - Pünktlich um 16.00 Uhr fand am Dienstag die offizielle Eröffnung der ersten Decathlon-Filiale in Luxemburg statt. Bürgermeisterin Lydie Polfer gratulierte dem Inhaber herzlich zur Geschäftseröffnung. Mit 630 Quadratmetern Fläche, zwei Stockwerken und 25 Metern Schaufenster ist „Royal-Hamilius Decathlon“ an der Ecke der Rue Aldringen, im Herzen der Hauptstadt, gelegen. Acht Mitarbeiter stehen den Kunden ab Mittwoch zur Verfügung.



7 Bürgermeisterin Lydie Polfer (dritte von links) gratulierte dem Inhaber herzlich zur Geschäftseröffnung. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie

Decathlon ist ein international tätiger französischer Hersteller und Händler von Sportgeräten und -bekleidung. Das 1976 gegründete Unternehmen bietet Equipment und Bekleidung für über 100 Sportarten unter einem Dach. Das Geschäft verfügt über 630 Quadratmeter Fläche und zwei Stockwerke. Der Sportartikel-Discounter hat 1.647 Filialen in 57 Ländern weltweit.

„Durch den direkten Kontakt mit unseren luxemburgischen Sportkunden werden wir unser Angebot an Produkten und Dienstleistungen weiterentwickeln, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden“, sagte Karine Blanc, Direktorin von Decathlon Luxemburg.

„Wir freuen uns, den Sport ins Stadtzentrum integrieren und das kommerzielle Angebot vervollständigen zu können. Wir wollen für Luxemburg ein Qualitätsangebot entwickeln und es liegt uns am Herzen, dass Royal-Hamilius neue Marken empfängt“, so Thierry Behiels, Chief Executive Officer von Codic International. Die Ansiedlung internationaler Marken wie Galeries Lafayette, Fnac und jetzt Decathlon würde das Interesse zeigen, das Luxemburg im Ausland im Shopping-Bereich wecke.

Das 1976 gegründete Unternehmen bietet Equipment und Bekleidung für über 100 Sportarten unter einem Dach. Der Sportartikel-Discounter hat 1.647 Filialen in 57 Ländern weltweit.



