Decathlon eröffnet Filiale am 3. Februar 2021

Nadia DI PILLO

Es ist eine Premiere: Die erste Decathlon-Filiale in Luxemburg eröffnet am 3. Februar 2021. Mit 630 Quadratmetern Fläche, zwei Stockwerken und 25 Metern Schaufenster wird „Royal-Hamilius Decathlon“ an der Ecke der Rue Aldringen, im Herzen der Hauptstadt, gelegen sein. Das Geschäft sollte ursprünglich am heutigen Dienstag starten.

Rund hundert Arbeitsplätze sollen in den nächsten Monaten für diese erste Filiale entstehen. Die Decathlon-Filiale auf der belgischen Seite in Sterpenich, nur wenige Schritte von der Grenze entfernt, zieht seit dreieinhalb Jahren vor allem die Nachbarn aus dem Großherzogtum an.

„Das Konzept dieses neuen Decathlon City Stores ist eher das einer Boutique als das eines Geschäfts am Stadtrand“, so der französische Sportartikelhersteller in einer Pressemitteilung. Die Sportarten wurden so ausgewählt, dass sie den Ansprüchen der Sportler gerecht werden: Laufen, Schwimmen, Futsal, Tennis, Fitness, urbane Mobilität, Wandern, usw. Das gesamte Angebot von Decathlon wird ab Ende des Monats auf der neuen Website www.decathlon.lu zu finden sein.

Dienstleistungen, wie etwa Fahrradreparaturen oder Bespannungen für Tennisschläger, werden ab Ende des Monats verfügbar sein.



