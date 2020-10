Decathlon: Auf der Zielgeraden nach Luxemburg

Der Sportartikeldiscounter will im Januar ein Geschäft im Royal-Hamilius eröfnen - lokale Sportfachgeschäfte kommen mehr unter Druck.

Karine Blanc steht in den Startlöchern. Die Französin arbeitet momentan noch beim Sportausrüster Decathlon in Sterpenich bei Arlon. Ab kommendem Jahr wird sie die erste Filiale von Decathlon in Luxemburg leiten. Terminiert ist die Eröffnung für den 12. Januar 2021.

Einen Stein in den Weg legen könnte bis dahin nur die Covid-Krise, wenn sich dadurch die Durchführung der Innenarbeiten für den Laden im Royal Hamilius verzögern würde.

Viel Umsatz mit Luxemburgern

Dass Decathlon auch irgendwann nach Luxemburg kommen würde, lag auf der Hand: Etwa die Hälfte seines Umsatzes macht das Geschäft an der belgisch-luxemburgischen Grenze mit Luxemburgern ...