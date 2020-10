Im Interview erklärt der umstrittene Mediziner Dominique Belpomme, welche Folgen 5G für die Gesundheit haben kann und fordert eine Diskussion.

Debatte um 5G: "Die Zivilgesellschaft muss sich wehren"

Marlene BREY Im Interview erklärt der umstrittene Mediziner Dominique Belpomme, welche Folgen 5G für die Gesundheit haben kann und fordert eine Diskussion.

In der Chamber wird an diesem Dienstag ab 14 Uhr über die Petition Nummer 1560 diskutiert. Sie fordert den Stopp der 5G-Technologie in Luxemburg. Bisher haben 7.300 Menschen die Petition unterzeichnet.

Im Vorfeld der Debatte hatte die „Biergerinitiv Stop5G Luxembourg“ den Mediziner Dominique Belpomme zur Konferenz „La 5G et notre santé “ eingeladen. Der Professor ist wegen seiner Aussagen zur sogenannten „elektromagnetischen Hypersensibilität“ umstritten. Das „Luxemburger Wort“ hat mit ihm gesprochen.

Herr Belpomme, was ist Ihre Kritik an 5G?

Elektromagnetische Strahlung kann gesundheitliche Schäden verursachen. Dazu gehören Krebs, Alzheimer und Unfruchtbarkeit.

Wie steht es um die wissenschaftlichen Beweise dafür?

Die Haltung „nichts davon ist bewiesen“ ist Meinungsmache. Es existieren Studien, die das belegen.

2011 hat die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Organisation der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Mobilfunkstrahlung als potenziell krebserregend eingestuft. Das bedeutet, diese Strahlungsart kann prinzipiell Krebs auslösen. Die Diskussion um 5G stellt allerdings die Frage: Ist die Strahlung im Alltag bereits schädlich?

Epidemiologische Studien, also Beobachtungsstudien am Menschen, sind nicht perfekt. Aber für Alzheimer etwa zeigen 20 internationale Studien einen Zusammenhang. Für mein kommendes Buch haben wir systematisch ausgewertet, welche Studien es gibt. Mehr als 1.000 Paper sind in wissenschaftlichen Journals veröffentlicht worden.

Wenn die Belege so offensichtlich sind, warum setzen Europas Regierungen dann die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel?

Weil die Wirtschaft wichtiger ist als die öffentliche Gesundheit. Da sind starke Lobbys am Werk. Gerade in der Krise scheint es wichtiger, die Industrie zu schützen.

Sie beklagen ein Demokratiedefizit. Warum?

Weil die Bevölkerung nicht befragt wurde. Es gab nur das Statement: „Es gibt kein Risiko.“ Die Diskussion über mögliche Risiken fehlt.

Was fordern Sie?

Die Zivilgesellschaft muss sich wehren.

Was bedeutet das konkret?

Wählen gehen und demonstrieren. Sehen Sie sich Greta Thunberg an. Sie zeigt uns den richtigen Weg auf.

Welcher Zusammenhang besteht Ihrer Meinung nach zwischen dem Corona-Virus und 5G?

Elektromagnetische Strahlung schwächt das Immunsystem. Viren haben dann leichtes Spiel. Das ist noch eine Theorie. Aber in vielen Bereichen der Welt korreliert das: In China war 5G sehr weit entwickelt. Hier gab es viele Fälle von Corona. Genauso in Norditalien.

Zur Person:

Der Franzose Dominique Belpomme (77) ist Onkologe. Wegen seiner Aussagen zur sogenannten „elektromagnetischen Hypersensibilität“ ist er umstritten. Dabei handelt es sich um eine Gesundheitsstörung, die aus Sicht der Betroffenen durch elektrische, magnetische oder elektromagnetische Feldern ausgelöst wird - etwa durch WLAN oder Handys. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) konnte bislang nicht nachgewiesen werden, dass tatsächlich elektromagnetische Strahlung Ursache für Beschwerden ist.

2017 lief gegen Belpomme ein Disziplinarverfahren an der französischen Ärztekammer, weil der Arzt Atteste wegen „elektromagnetischer Hypersensibilität“ ausgestellt hatte.



