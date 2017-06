Von Maxime Gillen



Die Bodega liegt inmitten der etwas verschlafenen Weinberge rund um das kleine mittelalterliche Dorf San Vicente de la Sonsierra in Spaniens Region La Rioja. Das hochmoderne Gebäude fügt sich überraschend gut in die pittoreske Landschaft ein. Im Innern wirkt die Kellerei dagegen steril und kalt. Die Ausstattung ist nur vom Allerfeinsten und brandneu. Auf den ersten Blick wird klar, dass viel Geld in den Bau der Bodega gesteckt wurde.



Eigentümer der Kellerei und der dazugehörigen Weinberge sind niemand Geringeres als die milliardenschweren Privatbankiers Benjamin und Ariane de Rothschild, zusammen mit ihrem spanischen Partner Pablo Alvarez ...