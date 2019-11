Devenir entrepreneur en herbe, quand on est chercheur universitaire, c'est possible.

De l'invention à la jeune pousse

Marc AUXENFANTS Devenir entrepreneur en herbe, quand on est chercheur universitaire, c'est possible.

Comment convertir une idée en un projet d'affaires, quand on est jeune chercheur universitaire? Et comment en faire un véritable projet professionnel? «Si vous avez une passion, créez votre propre entreprise!», répond Charles-Louis Machuron, le fondateur et rédacteur en chef de Silicon, le magazine dédié aux start-up.



Même s'il admet que le passage à l'acte, puis la concrétisation du plan d'affaires restent difficiles, notamment pour les jeunes quittant l'université sans véritable expérience professionnelle, le serial start-uper explique toutefois que l'environnement entrepreneurial luxembourgeois offre de nombreuses opportunités à celles et ceux qui se lancent dans une telle aventure.

Si vous avez une passion, créez votre propre entreprise Charles-Louis Machuron (Silicon)

Création plus facile

Il suffit, selon lui, de regarder comment l'écosystème start-up s'est développé depuis 2013. «A l'époque, le pays ne comptait qu'un seul incubateur: le Technoport de Belval. Aujourd'hui, il en existe dix, ainsi que dix espaces de coworking, 300 événements de rencontres (meetups) par an, un média et deux postcasts dédiés,» liste-t-il.

Charles-Louis Machuron (Silicon) exhorte les jeunes start-upers à partager leurs idées, et à en discuter avec d'autres jeunes entrepreneurs. Photo: Chris Karaba

«Actuellement, il est donc beaucoup plus facile de lancer son propre projet d’entreprise qu'il y a ne serait-ce que six ans. Le choix est large». Ce sont d'abord les acteurs-clés comme, les trois «Houses» (Training, Entrepreneurship et Startups), chacune proposant des conseils et des solutions dédiées respectivement à la formation professionnelle continue, à la création d'entreprise, et de start-up.

Problèmes de fonds

Ce sont aussi les institutions universitaires, comme le University of Luxembourg Incubator, l'Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SNT), ou encore le Luxembourg Institute of Sciences and Technology (LIST).

Sans oublier les programmes Fit 4 Start et Fit 4 Digital (tous deux de Luxinnovation), ou encore Fit 4 Entrepreneurship (pour les personnes inscrites à l'Adem), qui proposent coaching et accompagnement au lancement d'entreprise.

Mais avoir un concept c'est bien. Et la passion: c'est encore mieux. Mais comment se lancer, quand on est jeune chercheur, sans ressources financières, ni parents ou proches, pouvant donner un coup de pouce financier au projet? Charles-Louis Machuron conseille donc aux entrepreneurs en herbe d'en appeler à leurs clients potentiels: «certains peuvent être prêts à avancer les premiers fonds».

Construisez votre réseau! Vous devez savoir qui fait quoi et qui connaît qui. Charles-Louis Machuron (Silicon)

Partage d'idées, échanges et discussions

Ils peuvent en outre se tourner vers les investisseurs providentiels, tels notamment le Luxembourg Business Angel Network (LBAN). Ou encore postuler par exemple auprès de Fit 4 Start, qui octroie une subvention jusqu'à 150.000 euros aux jeunes start-upers. «Il faut toutefois rester réaliste,» relativise le rédacteur en chef: «Obtenir des subsides est une longue quête. Le Luxembourg est certes une place financière, avec ses fonds d'investissement, ses gestionnaires financiers, ses investisseurs en capital-risque... Mais pour les start-up, ce n'est pas le meilleur endroit où trouver des financements pour leur projet».

La tâche est donc loin d'être aisée. Aussi, ce dernier suggère de ne pas baisser les bras, et de prendre son mal en patience, d'avancer ses pions, et de poser des jalons, qui un jour paieront. «Construisez votre réseau! Vous devez savoir qui fait quoi et qui connaît qui,» exhorte l'expert.

«De même, n'ayez pas peur de partager vos idées, d'en discuter avec d'autres jeunes entrepreneurs. Au Luxembourg, la concurrence n'est pas si forte entre start-up. L'échange et la discussion, n'en seront donc que plus bénéfiques».