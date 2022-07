Damit schließen sich die Analysten der Ratingagentur ihren Kollegen von Fitch an. Finanzministerin Backes zeigt sich erleichtert.

DBRS Morningstar bestätigt „AAA" für Luxemburg

Die Ratingagentur DBRS Morningstar schließt sich der Ratingagentur Fitch an und bestätigt das AAA-Kreditrating Luxemburgs. Das meldet das Finanzministerium in einer Pressemitteilung am Samstagmorgen. Die Perspektive sei „stabil“, so die Agentur. Ausblick.

Trotz des schwierigen Umfelds seien die öffentlichen Finanzen solide, die Wirtschaft wettbewerbsfähig und die politischen Institutionen stabil. Allerdings hätten sich die kurzfristigen Aussichten für die Luxemburger Wirtschaft verschlechtert, bedingt durch die russische Invasion der Ukraine und die daraus folgende Inflation der Energiepreise.

Die Wachstumsprognose für 2022 wurde daher von 3,9 Prozent auf 2,6 Prozent korrigiert, für 2023 folgt eine weitere Abwärtskorrektur auf 2,1 Prozent. Luxemburg könne solche und mögliche weitere Schocks aber aushalten, so die Agentur.

Finanzministerin Yuriko Backes kommentierte: „Diese erneute Bestätigung unseres AAA-Ratings ist eine beruhigende Nachricht in dem derzeit höchst unsicheren makroökonomischen Umfeld.“



