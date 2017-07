(aa) - Im Konkursverfahren TAP dayli Vertriebs-GmbH, ehemals Schlecker Österreich, wurde in einer Zwischenverteilung eine Quote von zehn Prozent der im Konkurs festgestellten Insolvenzforderungen an die Gläubiger überwiesen. Das teilte am Mittwoch Insolvenzverwalter Dr. Rudolf Mitterlehner in Linz (A) mit.



Damit erhielten die Gläubiger ziemlich genau vier Jahre nach Insolvenzeröffnung eine für Konkurse ansehnliche Quote mit Aussicht auf mehr. In den folgenden Tagen würden die Gläubiger bzw. deren Vertreter das Geld auf dem Konto haben, hieß es.



Zu Schlecker-Österreich hatten rechtlich auch die luxemburgischen Filialen gehört, die zeitweise als dayli weitergeführt wurden, bevor Insolvenz angemeldet wurde. Auf Anfrage des „Luxemburger Wort“ teilte Mitterlehner am Mittwoch mit, dass die Überweisung der besagten Insolvenzforderungen auch Luxemburger Gläubiger betreffe, die im österreichischen Verfahren Forderungen angemeldet haben, die festgestellt sind.