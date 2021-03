Nach derzeitigem Stand muss die Gastronomie noch bis zum 14. März geschlossen bleiben. Der Sektor verlangt Klarheit über die nächsten Schritte.

Datum der Eröffnung der Gastronomie rückt näher

Nach derzeitigem Stand muss die Gastronomie noch bis zum 14. März geschlossen bleiben. Der Sektor verlangt Klarheit über die nächsten Schritte.

(mab) - Der Verband der Hoteliers, Restaurantbesitzer und Cafetiers (Horesca) kritisiert die Informationspolitik der Regierung. In weniger als zwei Wochen steht die eventuelle Öffnung des Sektors an. Doch es herrscht Unsicherheit. Wie der Verband am Donnerstag in einer Stellungnahme mitteilt, hat der Sektor die Regierung aufgefordert, Klarheit über die Öffnung zu schaffen. Bisher sei diese Forderung aber ignoriert worden.

Der Sektor brauche mindestens zehn Tage, um sich auf eine Öffnung vorzubereiten. Darum brauche es jetzt Gewissheit, so die Horesca. Der Verband wiederholt seinen Vorschlag, zumindest die Terrassen von Cafés und Restaurants zu öffnen.

