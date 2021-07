Durch "menschliches Versagen" wurden bei einem Partnertlabor Patientendaten gestohlen.

Datenleck

Ketterthill meldet Sicherheitsvorfall

(MeM) - Das Ketterthill-Labor, Teil der Cerba Healthcare Gruppe, vergibt bestimmte Analysen an spezialisierte Labors wie Cerba. Dieses wurde Opfer eines Datendiebstahls, wie Ketterthill Mitte des Monats publik machte.

Ob Daten über bestimmte biologische Verfahren von Patienten aus Luxemburg betroffen sind, dazu gebe es „derzeit noch keine Gewissheit“, so Ketterthill am Dienstag auf Nachfrage. Würde es sich herausstellen, werden die betroffenen Patienten umgehend verständigt, so das Laborunternehmen.

Der Diebstahl wurde durch den Ausfall eines IT-Dienstleisters von Cerba, der für das Hosting einer der Datenbanken zuständig ist, möglich. „Durch menschliches Versagen wurde diese Datenbank vorübergehend im Internet veröffentlicht”, wie Ketterthill mitteilt.

Cerba sei aber sofort in der Lage gewesen, den Server zu isolieren und einen weiteren Zugriff auf die Datenbank zu unterbinden. Bislang konnten die Unternehmen nicht feststellen, dass die Daten sonst irgendwo im Internet aufgetaucht sind oder angeboten werden. Die Behörden seien alarmiert, ebenso wie die Kunden von Cerba. Bei den Daten handelt es sich um Namen, Geburtsdatum und Testergebnisse von Patienten, nicht aber deren Adresse, Bankdaten oder Sozialversicherungsnummern.

