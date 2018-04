Die bestehenden Einrichtungen des Thermalbades in Bad Mondorf müssen renoviert und etwas vergrößert werden. Dafür wird die Regierung einen dreistelligen Millionenbetrag investieren.

Das Thermalbad wird renoviert

Mara BILO

Der luxemburgische Staat wird um die 140 Millionen Euro in die Renovationsarbeiten des Thermalbades in Bad Mondorf investieren. Das bestätigt der Vorsitzende des Verwaltungsrates Paul Hammelmann auf Nachfrage. Er reagiert damit auf einen Presseartikel, der am vergangenen Sonntag in der französischen Regionalpresse veröffentlicht wurde. "Der Betrag steht allerdings noch nicht fest", erklärt Hammelmann. "Die Verhandlungen mit den zuständigen Ministerien dauern noch an."



„Domaine Thermal“ peilt neue Kompetenzbereiche an

Das Gebäude des Thermalbades in Bad Mondorf gehört dem Staat. Dieser stellt dem Thermalbad die Räumlichkeiten zur Verfügung und ist somit auch für den Unterhalt des Gebäudes zuständig. Umfassende Bauarbeiten stehen nun an: "Die Gebäude stammen aus dem Jahr 1985 und entsprechen nicht mehr den Normen", so Hammelmann. Besonders die Energie-Bilanz der Gebäude steht im Fokus der Renovierungen.



Die Bauarbeiten werden mehrere Jahre dauern und durch die Administration des bâtiments publics durchgeführt werden. In der Zwischenzeit bleibt das Thermalbad geöffnet - allerdings werden die Aktivitäten verlagert, sodass das Personal (mehr als 300 Mitarbeiter) weiter beschäftigt wird. Das Startdatum der Bauarbeiten steht noch nicht fest; innerhalb der zwei nächsten Jahren sei allerdings nicht damit zu rechnen, so Hammelmann.