Das Telefonieren stirbt aus

Im Zeitalter von WhatsApp und Sprachnachrichten werden Anrufe zum Störfaktor

Wenige Gegenstände erzählen so viel darüber, wie sich der Alltag verändert hat, wie Telefone. Doch die nützlichen Fernsprecher sind auf dem Rückzug. Vom Festnetz ruft nur noch Mutti an, die Nichte schreibt per WhatsApp. Stirbt das Telefonieren aus?

Im Berliner Museum für Kommunikation haben sie einen Spitznamen: die „grauen Mäuse“ ...