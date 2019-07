"Das Steuersystem ist für Luxemburger Wähler gemacht"

Die ausländischen Einwohner können nicht wählen, bezahlen aber die meisten Steuern, sagt UEL-Präsident Nicolas Buck.

Anfang März – vor hundert Tagen – hat Nicolas Buck die Nachfolge von Michel Wurth an der Spitze der „Union des entreprises luxembourgeoises“ (UEL) angetreten. Offensiv geht der neue Präsident des Dachverbandes der Luxemburger Unternehmer Tabuthemen an – etwa die steuerliche Benachteiligung vieler in Luxemburg lebender Ausländer.

Nicolas Buck, was sind nach der Parlaments- und nach der Europawahl die großen, sektorenübergreifenden Themen, die den Dachverband der Luxemburger Unternehmen bewegen?

Die UEL konzentriert Ihre Arbeit auf drei Bereiche: Arbeitsrecht, Sozialversicherungssysteme und ein neues Themengebiet – Steuerpolitik ...