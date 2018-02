POST Luxembourg wird das Mobilfunknetz der fünften Generation (5G) schrittweise ab 2020 in Luxemburg einführen. Das teilte Wirtschaftsminister Etienne Schneider am Montag auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Max Hahn (DP) und Claude Lamberty (DP) mit.

Das Netz der Zukunft: 5G von 2020 an auch in Luxemburg

(mbb) - „POST Luxembourg bereitet seine Einführung in Luxemburg vor, um an der Spitze der Technologie zu bleiben“, erklärte Wirtschaftsminister Etienne Schneider am Montag. Zuerst soll sich das Mobilfunknetz der fünften Generation auf städtische Gebiete konzentrieren, die sehr dicht vernetzt sind. „In den darauf folgenden Jahren wird die Reichweite des Netzes dann schrittweise auf andere Gebiete erweitert werden.“ Außerdem sind Feldversuche schon von 2018 an geplant, so der Wirtschaftsminister. Zum jetzigen Zeitpunkt erlaubt das aktuelle schnelle Mobilfunknetz 4G+ (LTE Advanced) Bandbreiten von über 300 Mbit/s für das mobile Internet. Die kommende Technologie 5G wird einen Datentransfer von über 1 Gbit/s erlauben.

In Europa koordiniert die Europäische Kommission die Einführung der 5G mit Hilfe des strategischen Plans „ 5G for Europe Action Plan“.



Laut Angaben des Wirtschaftsministerium hat POST Luxembourg schon mehrere hundert Millionen Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes investiert. Anfang 2018 profitierten bereits 61,8 Prozent der Luxemburger Haushalte von dem Glasfasernetz, teilte der Minister ebenfalls in seiner Antwort mit.