Der Deal über die Übernahme des italienischen Stahlwerks Ilva durch ArcelorMittal ist geplatzt. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte mischt sich nun ein.

"Das ist inakzeptabel": Italiens Ministerpräsident über ArcelorMittal

(dpa/AFP/mbb) - Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Mittwoch starke Kritik gegenüber ArcelorMittal ausgeübt. Am Montag war bekannt geworden, dass der weltgrößte Stahlkonzern die vor einem Jahr besiegelte Übernahme des italienischen Stahlwerks Ilva platzen lässt. Als Grund nannte ArcelorMittal Änderungen in der italienischen Umweltgesetzgebung. Der Konzern sei in diesem Fall berechtigt, von einer Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch zu machen.



"Der wahre Grund für ihren Rückzug ist, dass ihre Investitionen nicht rentabel sind, und sie fordern jetzt den Abbau von 5.000 Stellen. Das ist inakzeptabel", sagte Conte und forderte gleichzeitig die Aufnahme von Verhandlungen. Sollte ArcelorMittal an den Plänen festhalten, "werden wir nicht träge bleiben". Der Ministerpräsident sieht in dem Rückzug einen internationalen "Vertragsbruch".

Mit dem Rückzug droht dem Stahlwerk in Tarent (Taranto) in Apulien die Schließung - 10.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr.

Mögliche Gesundheitsgefahren



Um das Stahlwerk gibt es schon seit längerem Streit wegen möglicher Gesundheitsgefahren. Im Januar hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geurteilt, der italienische Staat sei bislang unzureichend gegen die Risiken vorgegangen und habe damit die Menschenrechte der Anwohner in der Nähe des Werks verletzt. Im strukturschwachen „Mezzogiorno“, dem italienischen Süden, hat das Werk angesichts hoher Arbeitslosigkeit trotz aller gesundheitlicher Gefahren aber hohe wirtschaftliche und soziale Bedeutung.