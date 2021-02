Das ist der Neue an der Spitze von Amazon

Andy Jassy gilt als Zwilling seines Vorgängers Jeff Bezos und er weiß, welche Verantwortung das "größte Kaufhaus der Welt" hat.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (New York)

Amazon-Gründer Jeff Bezos hat künftig mehr Zeit, von Reisen ins All zu träumen. Denn ab dem dritten Quartal übernimmt Andy Jassy die irdischen Geschäfte des „größten Kaufhauses“ der Welt.

„Andy ist ein alter Bekannter im Unternehmen und ist fast so lange bei Amazon wie ich“, kündigte Bezos den Wechsel an der Spitze des vor 27 Jahren als Online-Buchhandel gegründeten Start-ups zu einem mehr als eine Billion Dollar gewachsenem Weltunternehmens an ...